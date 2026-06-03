"Soberbia": la tensa pelea que se desató en Gran Hermano y tiene varios frentes de ataque

La actividad por las 100 jornadas de Gran Hermano Generación Dorada desencadenó uno de los enfrentamientos más intensos de la edición, con Solange Abraham en el foco del conflicto y una disputa colectiva que involucró a Andrea del Boca, Emanuel Di Gioia, Franco Zunino, Titi Tcherkaski, Manuel Ibero y a la gran mayoría de los participantes.

El ambiente, previamente caldeado por la reincorporación de Solange mediante el Golden Ticket y la eliminación previa de competidores de peso, terminó por estallar durante una actividad pensada para revisar las vivencias más destacadas y complejas del programa .

Todo comenzó cuando los participantes tuvieron que compartir momentos de alegrías, tristezas y polémicas que han tenido. Titi aprovechó la oportunidad para arremeter directamente contra Solange, trayendo a la memoria situaciones en las que la exjugadora la había incomodado con comentarios sobre su aspecto físico . Manu también se sumó, reflotando un dicho de Solange vinculado a inyecciones y al confesionario.

No obstante, quien profundizó la disputa fue Andrea del Boca , al intervenir de forma tajante: “ El día que yo me caí y me rompí los dientes, habló de mi hija y dijo que se sentiría avergonzada de las cosas de su madre. ¿Eso no es meterse con los hijos y hablar de algo que no sabe? Yo solo le pregunté cómo se sentía una mamá que extrañaba a su nena”.

Andrea del Boca fue más allá y acusó a Solange de armar “una telenovela de cuarta” junto a Cinzia y Danelik para perjudicarla “sin conocer la situación”, sumando que en la casa ya todos conocían su "soberbia". El "Big" le dio la palabra a Yipio y dejó a la participante sin opción de réplica.

En su defensa, Solange argumentó entre gritos que la juzgaron por angustiarse por su hija, mientras que a otros como Emanuel se les permitió recibir mensajes sin objeciones. “Me alegro un montón que ahora sean empáticos con esa situación. Yo te apoyo porque yo separo mucho eso”, manifestó, aclarando que su salida fue decisión de la producción y no del público.

El cruce con Emanuel Di Gioia elevó la tensión cuando el concursante, que también es padre, le recriminó que intentara ensuciar su postura hacia la maternidad. El jugador aseguró que él siempre la contuvo y le cuestionó no haber tenido los ovarios para quedarse en la competencia, una postura que compartieron Franco Zunino y Manuel Ibero al tildarla de soberbia y de abandonar el juego.

Mientras Titi y Zunino la señalaban por victimizarse, Andrea del Boca reiteró que jamás habló con desprecio de la menor, al tiempo que Yipio sembró dudas sobre si la polémica jugadora realmente poseía la capacidad de coordinar una salida armada con Gran Hermano.

Cómo le fue a Gran Hermano el martes con el rating

La emisión de Gran Hermano Generación Dorada de este martes 2 de junio, marcada por el esperado ingreso de Alejandra Majluf a través del Golden Ticket, la presencia de la expulsada Tati Luna en el estudio y las primeras decisiones estratégicas de Titi como líder, le permitió al reality de Telefe recuperar los niveles de audiencia de sus comienzos. Tras atravesar jornadas muy complejas debido a la fuerte competencia de copas internacionales, el programa logró revertir la tendencia y consolidar una noche de mediciones altas.

Gran Hermano - Generación Dorada

El ciclo inició su transmisión con un piso de entre 8 y 9 puntos que dejó Pasapalabra, pero trepó rápidamente por encima de los 11 gracias al impulso previo de Triángulo Amoroso. La expectativa generada cuando Santiago del Moro anunció que finalmente entraría el Golden Ticket llevó al programa a registrar sus picos más altos de la jornada, alcanzando una marca de 12.2 puntos ante la intriga del público por conocer la identidad del nuevo integrante.

Sin embargo, en el momento en que se reveló que el nombre en cuestión era el de Alejandra Majluf, la audiencia experimentó un leve descenso que posicionó la pantalla en 11.6 puntos, mientras en la vereda opuesta Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini, lograba picos de 5.6. Hacia el final de la noche, el reality de Telefe volvió a quebrar la barrera de los 12 puntos cuando la atención se centró en los movimientos de Titi, quien debió ejecutar sus beneficios de líder para definir qué compañeros podían nominar y quiénes no.