Irán confirmó la muerte del líder supremo Ali Khamenei y declaró 40 días de duelo Horas después de que Israel y Estados Unidos anunciaran que el ayatolá había sido abatido, medios estatales iraníes reportaron oficialmente la noticia. Informaron que "estaba presente en su lugar de trabajo", sin dar mayores detalles. Por + Seguir en







Ali Khamenei tenía 86 años y gobernaba Irán desde 1989. Redes sociales

La televisión estatal de Irán ratificó la muerte del líder supremo Alí Jamenei tras los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos. El deceso de la máxima autoridad religiosa ocurrió el sábado por la mañana en su oficina de Teherán. El gobierno iraní decretó un periodo de duelo nacional de 40 días tras el impacto.

Donald Trump y Benjamín Netanyahu adelantaron la noticia horas antes tras las incursiones aéreas en territorio persa. El mandatario estadounidense afirmó que “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”. Trump, además, aseguró que los ataques precisos continuarán hasta que sea necesario para la seguridad regional.

En tanto el líder israelí había sido más cauto al sostener que "hay muchos indicios de que ese tirano ya no está vivo", en un mensaje televisivo. "No permitiremos que un régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares. Seguiremos atacando sus objetivos y eliminando la amenaza", sentenció el primer ministro de Israel.

Noticia en desarrollo.-