28 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Irán confirmó la muerte del líder supremo Ali Khamenei y declaró 40 días de duelo

Horas después de que Israel y Estados Unidos anunciaran que el ayatolá había sido abatido, medios estatales iraníes reportaron oficialmente la noticia. Informaron que "estaba presente en su lugar de trabajo", sin dar mayores detalles.

Por
Ali Khamenei tenía 86 años y gobernaba Irán desde 1989.

Ali Khamenei tenía 86 años y gobernaba Irán desde 1989.

Redes sociales

La televisión estatal de Irán ratificó la muerte del líder supremo Alí Jamenei tras los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos. El deceso de la máxima autoridad religiosa ocurrió el sábado por la mañana en su oficina de Teherán. El gobierno iraní decretó un periodo de duelo nacional de 40 días tras el impacto.

El ataque al aeropuerto de Dubai habría sido perpetrado por las fuerzas iraníes. 
Te puede interesar:

Irán atacó el aeropuerto de Dubai tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel

Donald Trump y Benjamín Netanyahu adelantaron la noticia horas antes tras las incursiones aéreas en territorio persa. El mandatario estadounidense afirmó que “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”. Trump, además, aseguró que los ataques precisos continuarán hasta que sea necesario para la seguridad regional.

En tanto el líder israelí había sido más cauto al sostener que "hay muchos indicios de que ese tirano ya no está vivo", en un mensaje televisivo. "No permitiremos que un régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares. Seguiremos atacando sus objetivos y eliminando la amenaza", sentenció el primer ministro de Israel.

Noticia en desarrollo.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, fue asesinado por Estados Unidos e Israel.

Quién era Ali Khamenei, el líder supremo de Irán señalado por el atentado a la AMIA

iran denuncia mas de 200 muertos en los ataques, incluidas 53 ninas en una escuela

Irán denuncia más de 200 muertos en los ataques, incluidas 53 niñas en una escuela

La actriz hizo estas declaraciones en España donde recibió el Premio Goya Internacional.

Susan Sarandon denunció que está "cancelada" en Hollywood

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Israel y EEUU aseguran que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, murió en los ataques

Es una de las rutas marítimas más importantes del mundo. 

Irán amenaza con el cierre del estrecho de Ormuz, donde circula el 20% del petróleo mundial

Así fue el ataque de Estados Unidos e Israel.

Video: así fue el bombardeo de EEUU e Israel a Irán

Rating Cero

La mediática permanece en un centro neuropsiquiátrico bajo un hermetismo total.

¿Qué pasa con Leevon Kennedy? De la desaparición en redes a su internación forzada

Con este premio, la directora se ubicó entre las referentes del cine regional.
play

"La ultraderecha vino a destruirlo todo": el duro mensaje de Dolores Fonzi tras ganar el Goya

La chilena insultó sin piedad a la ex GH 2011, que no dudó en hacerle un boicot.

¡Guerra en Gran Hermano! Pincoya y Solange se cruzaron a los gritos: "Puta y barata"

La actriz protagonizó un fuerte cruce que duró más de 20 minutos y donde tuvo que intervenir la policía.

"Estaba sacada": una famosa humorista enfureció tras un violento choque en plena avenida

La serie de Fórmula 1 que es furor en Netflix.
play

Esta famosa serie deportiva tiene una nueva temporada en Netflix y ya alcanzó lo más visto: cuál es

La nueva entrega de la docuserie de Netflix, que se estrenó el 27 de febrero, está centrada en la temporada 2025 de la Fórmula 1 y muestra, una vez más, el detrás de escena de las decisiones deportivas, políticas y humanas que atraviesan a la categoría.
play

Formula 1: Drive to Survive llega con su nueva temporada a Netflix: ¿aparece Colapinto?

últimas noticias

La mediática permanece en un centro neuropsiquiátrico bajo un hermetismo total.

¿Qué pasa con Leevon Kennedy? De la desaparición en redes a su internación forzada

Hace 5 minutos
Resultados del Loto Plus del sábado 28 de febrero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3861 del sábado 28 de febrero de 2026

Hace 10 minutos
El ataque al aeropuerto de Dubai habría sido perpetrado por las fuerzas iraníes. 

Irán atacó el aeropuerto de Dubai tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel

Hace 13 minutos
play
Marcone puso el 2 a 0 definitivo a favor de Independiente sobre Central Córdoba. 

Independiente le ganó 2 a 0 a Central Córdoba sobre el final y quebró la racha negativa

Hace 31 minutos
Ali Khamenei tenía 86 años y gobernaba Irán desde 1989.

Irán confirmó la muerte del líder supremo Ali Khamenei y declaró 40 días de duelo

Hace 37 minutos