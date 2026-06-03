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Romina Gaetani expuso su desprotección ante una acosadora: "Activé el botón antipánico y no funciona"

La actriz detalló que el dispositivo de seguridad que le dio la justicia, luego de denunciar a su expareja Luis Cavanagh por violencia de género y recibir amenazas por parte de una mujer, es obsoleto.

Romina Gaetani relató un ataque en plena calle que pudo terminar muy mal.

Romina Gaetani relató un ataque en plena calle que pudo terminar muy mal.

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Romina Gaetani sorprendió con una confesión sobre una medida de protección conta una acosadora: "Activé el botón antipánico y no funciona", y dejó expuesta la negligencia del Estado en su caso.

La influencer habló del abuso sexual en la infancia que marcó su personalidad.
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La actriz contó la desprotección que vivió cuando quiso usar el dispositivo electrónico de seguridad, luego de denunciar a su expareja, el empresario Luis Cavanagh, por violencia de género. "Agarrás el celular, que con batería te dura cuatro horas en la calle, se te muere al toque. O sea, tenés que ir con el cargador y un enchufe en el c... Y decís: no funciona”, se lamentó.

La famosa reveló que sufrió un acoso sistemático y violento de una mujer que la esperó para agredirla, y detalló las limitaciones del software estatal: la aplicación no es compatible con el sistema operativo de su teléfono personal (iPhone), lo que la obligó a cargar con un dispositivo secundario provisto por la Justicia.

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Todo pasó en uh show musical, cuando el botón falló y tuvo que recurrir a la policía, lo que agravó la situación: "La policía me retuvo a mí tres horas y a la chica la dejaron ir en 10 minutos". Gaetani denunció que "no le pidieron ni los datos y la culpable era yo porque no tenía todos los papeles encima que corroboraran que ella era la agresora”.

Romina Gaetani y la denuncia sobre violencia de género

Romina Gaetani denunció a fines de 2025 a su expareja, el empresario Luis Cavanagh, en una causa por violencia de génereo y lesiones que todavía se investiga. Su descargo público sobre el botón antipánico que no funcionó, en pleno aniversario del Ni Una Menos dejó en evidencia el abismo que hay entre las medidas que dicta la Justicia y la protección real que reciben las víctimas en la calle.

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