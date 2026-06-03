Gran Hermano: se filtró un video hot de Brian Sarmiento con una compañera y peligra su relación con Danelik

La cercanía entre el exfutbolista y la participante desató fuertes especulaciones sobre el futuro del vínculo sentimental que mantiene fuera del reality.

El exfutbolista protagonizó un momento fogoso en la casa más famosa y depertó rumores.

La casa de Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la polémica este miércoles luego de que se viralizara un video que muestra a Brian Sarmiento y Tamara Paganini compartiendo un momento de extrema cercanía dentro de una de las habitaciones del reality de Telefe. Las imágenes muestran a ambos participantes acostados, abrazados y protagonizando una conversación cargada de complicidad que rápidamente despertó todo tipo de especulaciones entre los seguidores del programa.

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Según se observó en la transmisión, el exfutbolista le consultó a Tamara si en algún momento podrían dormir juntos, mientras que la participante respondió con humor preguntándole si podía hacerle “cucharita” . Aunque el intercambio se produjo en un tono distendido y sin mayores avances, el contenido fue suficiente para que las redes sociales interpretaran la escena como una señal de tensión afectiva entre ambos jugadores.

La repercusión no tardó en trasladarse a la situación sentimental de Brian con Danelik Galazán , una de las historias más comentadas de la actual edición. En las últimas semanas, ambos habían consolidado un vínculo que incluso continuó fuera de la casa durante el período en el que coincidieron en aislamiento, alimentando rumores de un romance cada vez más serio.

BRIAN Y TAMARA CADA VEZ MÁS JUNTOS Tamara: "no te la comparto" Brian: "podemos dormir un dia juntos?" Tamara: "bueno pero yo te hago cucharita a vos" Y ESTOOOO? lamm #GranHermano pic.twitter.com/HNOC1yZkex

Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas. Muchos usuarios cuestionaron la actitud del exjugador y consideraron que el acercamiento con Tamara podría afectar la confianza construida con Danelik. Otros, en cambio, interpretaron que se trató simplemente de una estrategia de convivencia y de un vínculo amistoso dentro del juego. Lo cierto es que el episodio volvió a colocar a Brian en el centro de la escena, una posición que ya había ocupado anteriormente por distintos momentos virales protagonizados dentro del reality.

El romance de Brian Sarmiento con Danelik

La relación entre Brian Sarmiento y Danelik Galazán se convirtió en una de las tramas sentimentales más seguidas de Gran Hermano. Desde los primeros acercamientos dentro de la casa, ambos mostraron una conexión especial que fue creciendo con el paso de las semanas y que terminó generando una fuerte identificación entre los fanáticos del programa.

El vínculo tomó mayor relevancia después de que Danelik abandonara temporalmente la competencia y se reencontrara con Brian fuera del juego. En aquel momento se difundieron videos de abrazos, besos y gestos de afecto que reforzaron la percepción de que la relación había trascendido la dinámica propia del reality.

Danelik Brian Sarmiento Danelik y Brian Sarmiento, juntos, dentro de la casa más famosa.

Además, en recientes declaraciones públicas, Danelik habló abiertamente sobre la intensidad de la conexión que mantiene con el exfutbolista. Incluso reconoció sentirse cada vez más involucrada emocionalmente, mientras que Brian también dejó en evidencia en distintas oportunidades el interés que siente por la participante tucumana.

En las últimas horas, Danelik Galazán fue consultada por su romance con Sarmiento y la noche de pasión que tuvieron en el hotel antes de que él regresara al reality gracias al repechaje. Sin vergüenza, aclaró: “No tuvimos sexo, hicimos el amor”.