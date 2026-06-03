Ni Una Menos colmó Plaza de Mayo: "El grito de hartazgo que hace once años salió a las calles"

A 11 años de la primera marcha, una multitud se movilizó bajo la consigna "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos". El acto central puso el foco en los femicidios de Agostina Vega, Dulce Candia y Noelia Romero; también denunció el "antifeminismo de Estado" y el retroceso en políticas públicas de género que impulsa el gobierno de Javier Milei.

A 11 años del primer Ni Una Menos, miles de personas se movilizaron este 3 de junio en las inmediaciones del Congreso bajo la consigna "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos" . El documento final que se leyó en Plaza de Mayo renovó el pedido de justicia por los recientes femicidios de Agostina Vega, Dulce Candia y Noelia Romero, y denunció el brutal ajuste a las políticas de género que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

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El acto central, que estaba previsto para las 17, se retrasó y se realizó a las 18:30, momento en que se leyó un documento oficial con fuertes consignas: "¡Contra el ajuste sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, vivas, libres y desendeudadas nos queremos! ¡Basta de femicidios, lesbicidios, travesticidios y crímenes de odio! El Estado es responsable".

El documento fue redactado por las organizaciones feministas que integran el movimiento Ni Una Menos, y denunció la violencia patriarcal, la complicidad del Poder Judicial y el vaciamiento de las políticas de género. "Entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026 se registraron al menos 3.205 víctimas letales de violencia de género", señalaron, y repudiaron además las declaraciones oficiales que intentan negar la figura de femicidio.

"Nos movilizamos cargando la tristeza y la rabia de los femicidios, lesbicidios, travesticidios y crímenes de odio más recientes y de todes les que ya no están. Estamos conmovidas por el femicidio de Agostina Vega, adolescente de 14 años de Córdoba, y exigimos la renuncia del Ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y la destitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez por la desidia organizada del Poder Judicial que la desprotegió y garantizó la impunidad. Este caso sintetiza las violencias institucionales a las que nos somete el Estado", inició el documento.

El texto además denunció el "antifeminismo de Estado" y el ajuste económico que lleva a cabo la gestión libertaria desde que asumió el poder, lo que generó un retroceso en políticas públicas de género. En ese sentido, exigió la plena implementación de la Ley de Aborto, la Educación Sexual Integral y el reconocimiento del trabajo comunitario en los barrios populares.

"El gobierno de Milei avanza sobre nuestros derechos: eliminó las ya insuficientes políticas para prevenir, atender y erradicar las violencias por motivos de género. La mayoría de los gobiernos provinciales, en complicidad con el Gobierno Nacional, retiraron o vaciaron sus políticas públicas en materia de género y diversidad. Necesitamos recuperar, ampliar y fortalecer las políticas públicas en materia de género en todas las jurisdicciones", expresaron en el texto.

La jornada cerró con un mensaje contundente: “Contra el ajuste sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, vivas, libres y desendeudadas nos queremos. ¡Basta de femicidios, lesbicidios, travesticidios y crímenes de odio! El Estado es responsable”.

Marcha Ni Una Menos 3 junio 2026 C5N/Camila Alonso Suarez

Repudio al proyecto de "falsas denuncias"

El documento de las organizaciones feministas incluyó además un párrafo especial para el proyecto impulsado por la senadora de la UCR Carolina Losada sobre las “falsas denuncias”. El texto denunció que esta iniciativa busca “blindar la pedofilia y silenciar a quienes la denuncian”, y reafirmó el compromiso del movimiento de acompañar a madres protectoras, sobrevivientes, niños y adolescentes en los tribunales, en el Congreso y en las calles.

Con consignas como “¡No hay falsas denuncias, faltan denuncias!”, las manifestantes rechazaron las revinculaciones forzadas y señalaron casos emblemáticos como el de la niña Arcoiris en La Rioja. Asimismo insistieron en que la respuesta frente a estos intentos de retroceso en derechos debe ser colectiva e inapelable.

"Frente al odio, más organización; frente al saqueo, más solidaridad; frente a la crueldad, más comunidad. Somos quienes sostenemos la vida y también quienes podemos transformarla. Hasta que la dignidad se haga costumbre, seguiremos en las calles", cerraron la petición.