Tras los cambios en la VTV, qué pasará en la provincia de Buenos Aires

El gobierno de Axel Kicillof confirmó la continuidad de los controles vehiculares actuales en el territorio bonaerense frente a la desregulación nacional. Dónde y cada cuánto tiempo hay que hacer las revisiones.

En la provincia de Buenos Aires se mantendrán los estándares de control vigentes.

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci , anticipó el mismo día de la reglamentación nacional que la provincia de Buenos Aires mantendrá los estándares vigentes de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Esta decisión, adoptada para evitar siniestros por fallas mecánicas, busca garantizar la seguridad de los ciudadanos en los distintos caminos y rutas.

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La Provincia decidió no adherir al nuevo esquema impulsado por Nación que, entre sus principales puntos, habilita a los talleres mecánicos particulares que cumplan con los requisitos a realizar la revisión. En territorio bonaerense, en cambio, la VTV seguirá haciéndose en las plantas habilitadas para tal fin.

Además, se mantiene la obligatoriedad de la VTV, con un esquema de revisiones anuales para los vehículos particulares con una antigüedad mayor a 2 años. La nueva normativa nacional flexibiliza los plazos, con una primera inspección a los 5 años; revisiones cada 24 meses hasta los 10 años de antigüedad y, luego, controles anuales.

Marinucci defendió la normativa local frente al modelo propuesto por el Gobierno nacional. "La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos", afirmó.

Además, el titular de la cartera vinculó la flexibilización de permisos con el estado de la red vial. "Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial", sintetizó el ministro ante los cambios propuestos.

Marinucci explicó que la falta de mantenimiento agrava la situación de los rodados. "Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. Se rompen neumáticos, suspensiones, trenes delanteros y componentes fundamentales para la seguridad", agregó.

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En contraste con las flexibilizaciones nacionales, la administración bonaerense destacó sus acciones contra los delitos informáticos. A través del trabajo conjunto con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI), el Gobierno provincial ya logró la baja de más de mil sitios web y perfiles falsos.

Estas plataformas ofrecían obleas y certificados ilegales sin la revisión mecánica obligatoria. "Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden", subrayó Marinucci.

Para finalizar, el ministro interpeló a las autoridades sobre las consecuencias de los siniestros viales. "La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina", concluyó.