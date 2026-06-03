Un docente tuvo que ser internado tras una brutal agresión en un escuela de Tandil Un episodio de violencia extrema dentro de un aula dejó a un profesor internado con una fractura de mandíbula y desató la reacción de docentes que se movilizaron contra la violencia escolar y presentaron un petitorio a las autoridades para exigir la aplicación efectiva de los protocolos de convivencia. Por Agregar C5N en









Docentes exigieron protocolos de seguridad tras ataque a profesor en una escuela de Tandil.

Un celular roto desató un episodio de violencia extrema dentro de un aula en el Colegio San José de Tandil y un docente debió ser internado tras sufrir la fractura de su mandíbula. La escena quedó registrada en un video donde se ve a un alumno revolear una silla por el aire y originar una pelea dentro del salón.

El profesor lesionado es el docente de música identificado como Gastón Álvarez. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, el conflicto se habría desatado por el reclamo de un celular que cayó al piso y resultó dañado durante una actividad grupal. Uno de los alumnos reaccionó arrojando una silla por el aire y se escucha al docente decir: “Me tienen recansado. Cálmense un poco”.

A partir de ese momento, se desencadenó la pelea y el profesor de música terminó con una fractura de mandíbula por lo que debió ser internado en un Sanatorio Tandil.

Colegio de Tandil Tras el violento episodio, la comunidad educativa tandilense decidió organizarse a través del Frente de Unidad Docente Bonaerense y convocó a un paro y movilización para este miércoles en Tandil, en reclamo de mejores condiciones de seguridad en las escuelas.

El petitorio fue firmado por más de 50 docentes donde exigen la aplicación efectiva de los protocolos de convivencia y medidas urgentes para resguardar a los profesores en el aula. “La educación se construye con respeto. Repudiamos el acto de violencia ejercido por un alumno hacia un docente. Gastón estamos con vos. Violencia cero“, expresaron en el comunicado.