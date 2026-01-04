4 de enero de 2026 Inicio
La dura amenaza de Donald Trump a Delcy Rodríguez: "Si no hace lo correcto, pagará un precio más alto que Maduro"

El mandatario de Estados Unidos lanzó una advertencia contra la dirigente, que asumió la presidencia de Venezuela luego de la captura del ex jefe de Estado de ese país en el marco de un operativo militar.

Donald Trump y Delcy Rodríguez.

En diálogo con la revista The Atlantic, Trump amenazó a Rodríguez y recordó la detención de Maduro, quien se encuentra apresado junto a su esposa, Cilia Flores, en la prisión Metropolitan Detention Center. "Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro", aseveró el republicano.

Los dichos del presidente estadounidense se produjeron después de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmara que Estados Unidos "está dispuesto a trabajar con las actuales autoridades de Venezuela" si toman las "decisiones correctas", aunque no realizó valoraciones personales sobre Rodríguez. Además, subrayó que la posición de Washington dependerá de los pasos de los dirigentes venezolanos a partir de ahora.

"Si no toman las decisiones correctas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de influencia para garantizar la protección de nuestros intereses, y eso incluye el embargo petrolero que está en vigor, entre otras cosas", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense. "Vamos a juzgar en el futuro. Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen", advirtió.

Delcy Rodríguez asumió la presidencia de Venezuela.

Por su parte, previo a asumir la presidencia, Rodríguez se refirió al operativo militar estadounidense en Venezuela y la detención de Maduro. "Si hay algo que este país y los venezolanos tienen en claro, es que jamás volveremos a ser esclavos, jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio", marcó.

También mencionó que Maduro había llamado a mantener buenas relaciones bilaterales con Estados Unidos: "Hace apenas 2 días, públicamente, en una entrevista de televisión, ratificaba la disposición de este gobierno de tener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva".

"La respuesta fue esta agresión que viola flagrantemente el Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas", denunció la mandataria venezolana. El enunciado de la ONU pregona "la paz y la seguridad internacional, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz".

Delcy Rodríguez asumió la presidencia de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro

En horas de la noche del sábado, por la televisión estatal de Venezuela, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela, por medio de la Presidenta de la Sala Constitucional y vocera del organismo, comunicó que por "la situación de imposibilidad del presidente", Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, reemplazará a Nicolás Maduro.

La confirmación se dio en un comunicado oficial en el que D'Amelio resaltó el motivo principal de la decisión del Poder Judicial. "La Constitución, en su artículo 239, punto 6, atribuye al Vicepresidente Ejecutivo la función de suplir las faltas temporales del Presidente", detalló la magistrada.

"En el estado actual de urgencia manifiesta y amenaza cierta, resulta imperativo necesario y proporcionado disponer cautelarmente que dicha función se ejerza de inmediato", aseguraron desde el TSJ con el argumento de evitar la acefalía en este momento en el que, incluso, Donald Trump declaró que podría haber un segundo ataque de las fuerzas armadas estadounidenses contra el territorio de Venezuela.

En el mensaje, la integrante de la Sala Constitucional relató que la asunción de Delcy Rodríguez como primera mandataria se da rápidamente "a modo de facilitar los intereses de la Nación frente a la agresión extranjera que actualmente enfrentan". Además, reforzó: "A los fines de determinar el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad del Estado, la gestión de gobierno y la defensa de la soberanía ante la ausencia forzosa del presidente de la república".

"Se ordena que la ciudadana Delcy Rodríguez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada, todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela", concluyó el enunciado por la TV estatal.

