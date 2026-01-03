3 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Estados Unidos aseguró que Nicolás Maduro será juzgado y que no habrá más ataques en Venezuela

El senador republicano Mike Lee confirmó que "no anticipa nuevas acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia", según una conversación que tuvo con Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU. Además, el mandatario venezolano podrá enfrentar un juicio penal en territorio estadounidense.

Por
Marco Rubio aseguró que no habrá más ataques en territorio venezolano. 

Marco Rubio aseguró que no habrá más ataques en territorio venezolano. 

Tras la detención de Nicolás Maduro y el ataque de Estados Unidos a Venezuela, el senador republicano Mike Lee confirmó que "no anticipa nuevas acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia", según una conversación que tuvo con Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU. Además, la Fiscal general, Pamela Bondi, aseguró que tanto Maduro como su esposa fueron imputados por "conspiración narcoterrorista".

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron detenidos en su dormitorio.
Te puede interesar:

Cómo fue la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU: todos los detalles

"Me ha informado de que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto", expresó el senador en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BasedMikeLee/status/2007395531023352319?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2007395531023352319%7Ctwgr%5E5f98af637ace8e59eec6522fb1ca3cbeb183a4f8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fefe.com%2Fmundo%2F2026-01-03%2Fataques-venezuela-trump-maduro-eeuu%2F&partner=&hide_thread=false

Durante su charla con el secretario de Estado, el senador aseguró que "no anticipa nuevas acciones (militares) en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia".

En Estados Unidos, Maduro y su esposa fueron imputados por "conspiración narcoterrorista"

Así lo confirmó la Fiscal general de EE.UU Pamela Bondi, mediante un mensaje publicado en la red social X, donde aseguró que tanto Nicolás Maduro, como su pareja, Cilia Flores, fueron imputados por "conspiración narcoterrorista".

"Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos", afirmó Bondi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AGPamBondi/status/2007428087143686611&partner=&hide_thread=false

Además, aseguró que ambos pronto enfrentarán "la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".

Por último, Bondi agradeció el trabajo del presidente Donald Trump: "En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

María Gomez volvió a pedir por la liberación de Nahuel Gallo. 

"No es invasión, es liberación": el mensaje de la esposa de Nahuel Gallo, tras la captura de Maduro

¿Qué dicen los medios sobre Trump Maduro?

La reacción de los medios del mundo al ataque de EEUU y la captura de Trump a Maduro

el ministro de trabajo de venezuela, sobre la captura de maduro: fue un ataque aereo criminal

El ministro de Trabajo de Venezuela, sobre la captura de Maduro: "Fue un ataque aéreo criminal"

Ciudadanos y militantes salieron a las calles a repudiar el ataque de Estados Unidos.

Tensión tras el bombardeo de Estados Unidos: el pueblo venezolano marcha en las calles de Caracas

Diferentes figuras del arco político argentino hablaron sobre el arresto de Maduro. 

La reacción del arco político argentino tras la captura de Maduro por EEUU

play

EEUU atacó Venezuela y detuvo a Maduro: seguí en directo la cobertura de C5N

Rating Cero

La historia muestra su evolución fuera del escenario y conecta con el público desde una mirada cercana y humana.
play

Así es Rebbeca G, el documental de una famosa cantante contemporánea que sorprende en Netflix

La cantante tendrá su documental en Netflix.
play

Netflix estrenó un nuevo documental de una figura de la música actual: de quién se trata

El cocinero de 56 años pelea por su vida.

Preocupación por la salud de Christian Petersen: difundieron el primer parte médico del año

El casamiento de Bautista Lena hizo enojar a Juana Repetto, que no fue invitada. 

Juana Repetto no fue invitada al casamiento de su hermano y lanzó fuertes declaraciones: qué dijo

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 1991, se trata de El silencio de los inocentes, el clásico histórico que ya está disponible en este sitio web y atrapó a millones de televidentes. 
play

El silencio de los inocentes ya está en Netflix y es un clásico ideal para ver: cuál es la trama

Ya en Netflix: de una historia sorprendente a una saga inolvidable.
play

Ya está en Netflix: esta película fue inesperada en los 2000 y terminó siendo una saga inolvidable

últimas noticias

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron detenidos en su dormitorio.

Cómo fue la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU: todos los detalles

Hace 15 minutos
María Gomez volvió a pedir por la liberación de Nahuel Gallo. 

"No es invasión, es liberación": el mensaje de la esposa de Nahuel Gallo, tras la captura de Maduro

Hace 35 minutos
¿Qué dicen los medios sobre Trump Maduro?

La reacción de los medios del mundo al ataque de EEUU y la captura de Trump a Maduro

Hace 50 minutos
El ministro de Trabajo de Venezuela, sobre la captura de Maduro: Fue un ataque aéreo criminal

El ministro de Trabajo de Venezuela, sobre la captura de Maduro: "Fue un ataque aéreo criminal"

Hace 1 hora
Ciudadanos y militantes salieron a las calles a repudiar el ataque de Estados Unidos.

Tensión tras el bombardeo de Estados Unidos: el pueblo venezolano marcha en las calles de Caracas

Hace 1 hora