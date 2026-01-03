Estados Unidos aseguró que Nicolás Maduro será juzgado y que no habrá más ataques en Venezuela El senador republicano Mike Lee confirmó que "no anticipa nuevas acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia", según una conversación que tuvo con Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU. Además, el mandatario venezolano podrá enfrentar un juicio penal en territorio estadounidense. Por + Seguir en







Marco Rubio aseguró que no habrá más ataques en territorio venezolano.

Tras la detención de Nicolás Maduro y el ataque de Estados Unidos a Venezuela, el senador republicano Mike Lee confirmó que "no anticipa nuevas acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia", según una conversación que tuvo con Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU. Además, la Fiscal general, Pamela Bondi, aseguró que tanto Maduro como su esposa fueron imputados por "conspiración narcoterrorista".

"Me ha informado de que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto", expresó el senador en su cuenta de X.

He informed me that Nicolás Maduro has been arrested by U.S. personnel to stand trial on criminal charges in the United States, and that the kinetic action we saw tonight was deployed to protect and defend those executing the arrest warrant… https://t.co/lXCxhPoKSZ — Mike Lee (@BasedMikeLee) January 3, 2026 Durante su charla con el secretario de Estado, el senador aseguró que "no anticipa nuevas acciones (militares) en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia".

La noticia de la detención de Nicolás Maduro fue confirmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales: "Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país".

En Estados Unidos, Maduro y su esposa fueron imputados por "conspiración narcoterrorista" Así lo confirmó la Fiscal general de EE.UU Pamela Bondi, mediante un mensaje publicado en la red social X, donde aseguró que tanto Nicolás Maduro, como su pareja, Cilia Flores, fueron imputados por "conspiración narcoterrorista".