Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores llegaron a Nueva York

Los venezolanos que fueron detenidos durante la madrugada del sábado permanecerán en el lugar hasta ser juzgados por tribunales norteamericanos.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron trasladados en un avión hasta la base militar de Nueva York, en Estados Unidos.

El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores , quienes fueron capturados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante la madrugada del sábado, ya llegaron durante esta misma tarde a una base militar norteamericana, ubicada en la ciudad de Nueva York, donde serán juzgados por narcotraficantes.

Después de que Maduro y Flores fueran detenidos por el grupo militar de élite Delta Force , el matrimonio fue trasladado en un helicóptero hasta el USS Iwo Jima, uno de los buques de guerra norteamericanos más importantes de su flota, que estaba desplegado en el mar Caribe. Desde allí, navegaron hasta la base militar estadounidense de Guantánamo, ubicada en Cuba , y finalmente se dirigieron a Nueva York en avión, donde aterrizaron durante la tarde de este sábado y fueron recibidos por la Administración de Control de Drogas (DEA) y agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI).

Según la cadena CNN, Maduro será trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una cárcel federal ubicada en Brooklyn , a la espera de su primera declaración ante la Justicia. Cabe recordar que, en 2020, el líder del régimen chavista en Venezuela fue acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y otros delitos vinculados al uso de armas de fuego automáticas.

Flores será acusada por los mismos cargos de su marido ya que la Justicia norteamericana también la acusa de ser parte del Cartel de los Soles, la supuesta banda del crimen organizado liderada por Maduro , y que era tanto la encargada de recibir sobornos, como así también de tener el trato con otros delincuentes.

Pocas horas después de la detención de Maduro y su esposa, el presidente estadounidense Donald Trump ya había adelantado que "serán llevados a Nueva York" . Además, el mandatario norteamericano describió que la operación había sido planificada hacía meses.

“Fueron meses de trabajo de nuestros colegas de los servicios de inteligencia”, explicó el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, al detallar que se recopilaron datos sobre los movimientos y rutinas de Maduro antes de ejecutar la misión. Caine precisó que más de 150 aeronaves participaron en la misión, coordinadas en distintos puntos del hemisferio.

Tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el mandatario norteamericano, Donald Trump, aseguró que "vamos a administrar el país hasta que se pueda hacer una transición segura".

Así lo expresó en una conferencia de prensa desde la Casa Blanca donde brindó detalles sobre el procedimiento militar llevado a cabo en Caracas. También se refirió al presente y futuro de Venezuela: "Queremos paz, justicia para la gente", señaló.

"No podemos arriesgarnos a que lo haga alguien que no tenga en cuenta el bien de la gente. Vamos a quedarnos hasta que se haga una transición ordenada. Vamos a gobernarlo hasta que se pueda hacer algo ordenado", agregó Trump al dar precisiones sobre la intervención de su país en Venezuela.

En ese mismo sentido, amplió: "Como saben, hacer negocios en Venezuela viene siendo difícil. No se puede bombear petróleo. Vamos a tener nuestras empresas, las más grandes, gastando millones en infraestructura y que empiecen a hacer dinero para el país".