2 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Colombia: Gustavo Petro insistió en que hubo fraude en las elecciones presidenciales del domingo

El presidente de Colombia sostuvo que se detectaron variaciones irregulares en el censo oficial y en la cantidad de mesas habilitadas justo antes de la primera vuelta.

Por
Colombia: Gustavo Petro insistió en que hubo fraude en las elecciones presidenciales del domingo
@petrogustavo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió este martes en que hubo fraude durante las recientes elecciones presidenciales a causa de una "modificación" en el padrón nacional.

Carlos Alarcón, diputado boliviano del bloque UNIDAD.
Te puede interesar:

Crisis en Bolivia: un diputado propuso realizar un referéndum para definir la continuidad del presidente

A través de su cuenta de X, el mandatario afirmó que "la modificación consistió en modificar (sic) el censo electoral y el número de puestos y mesas". Además, sostuvo que el sistema registra 885.409 cédulas nuevas que "no se inscribieron en la fecha legal".

El jefe de Estado indicó que el registro oficial pasó de 41,4 millones a más de 42,3 millones de votantes en muy poco tiempo. Por este motivo, exigió investigaciones formales sobre los cambios detectados entre la publicación inicial y los comicios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2061792208575938844&partner=&hide_thread=false

Estas acusaciones encontraron el rechazo inmediato de diversas instituciones estatales. El registrador nacional, Hernán Penagos, defendió la transparencia del proceso y garantizó la total normalidad del escrutinio oficial.

El procurador general, Gregorio Eljach, aclaró que hasta el momento no existe "prueba o indicio" para sustentar las sospechas presidenciales. La Misión de Observación Electoral (MOE) también reportó la ausencia de evidencias sobre irregularidades sistemáticas.

Las críticas del presidente generaron divisiones en el propio oficialismo. Diversas voces de la izquierda pidieron paciencia hasta la culminación del conteo definitivo antes de lanzar cuestionamientos sobre la integridad de la elección.

Los datos preliminares de la Registraduría ubicaron a Abelardo de la Espriella y a Iván Cepeda como los candidatos más votados. Ante la falta de mayorías absolutas, ambos disputarán la jefatura de Estado en una nueva votación programada para el 21 de junio.

Noticias relacionadas

La soberana cumplimentó una etapa crucial, a poco de pasar una edad límite.

La verdad por la que la reina Máxima entró al ejército neerlandés a los 55 años

Rusia lanzó el mayor ataque contra Ucrania.

Rusia atacó a Ucrania con más de 650 drones: al menos 18 muertos y cientos de heridos

Donald Trump y Benjamín Netanyahu.

Fuerte cruce entre Trump y Netanyahu: "Estás completamente loco, estarías en la cárcel si no fuera por mí"

Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia.

La Central Obrera Boliviana rechazó el diálogo con Rodrigo Paz Pereira y volvió a exigir su renuncia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump afirmó que "la próxima semana" podría concretarse un acuerdo con Irán

Donald Trump aseguró que Hezbolá se comprometió a detener los ataques en el terrirorio israelí.

Trump anunció el fin de los ataques de Hezbolá contra Israel y resaltó progresos con Irán

Rating Cero

Romina Gaetani en Todo Pasa.

Romina Gaetani, sobre su denuncia por violencia de género: "Todo va de la mano con el femicidio de Agostina"

La artista estadounidense fue acosada por un hombre que violó el vallado de seguridad de su vivienda.
play

Pánico en Los Ángeles: Sabrina Carpenter pidió una orden de alejamiento contra un acosador

play

La indignación de Florencia Peña tras los dichos de Laura Ubfal: "Es como si dijera que estoy criando un psicópata"

Araceli González celebró la revinculación familiar en el estreno de la nueva obra de Adrián Suar.

Araceli González y el misterio de la ausencia de Fabián Mazzei en su evento con Adrián Suar

La protagonista estuvo en una relación con un músico reconocido y volvería a ser madre.

La ex de un famoso cantante se reconcilió con su pareja y activó los rumores de embarazo

Una participante sorprendió en Gran Hermano: la encontraron comiendo a escondidas en el baño

Una participante sorprendió en Gran Hermano: la encontraron comiendo a escondidas en el baño

últimas noticias

Lionel Messi junto a Lionel Scaloni.

Messi hizo una desopilante imitación de Scaloni y se volvió viral

Hace 31 minutos
El papá de Agostina Vega en conferencia de prensa junto a su abogada.

Gabriel Vega, padre de Agostina: "Barrelier es un enfermo, un psicópata, un hijo de..."

Hace 43 minutos
Romina Gaetani en Todo Pasa.

Romina Gaetani, sobre su denuncia por violencia de género: "Todo va de la mano con el femicidio de Agostina"

Hace 44 minutos
Un nuevo 3J atravesado por la escalada de la violenica machista

A 11 años de Ni Una Menos: alarmas internacionales, desfinanciamiento récord y la lucha frente a un Estado en retirada

Hace 1 hora
Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 en el barrio privado de San Andrés, en Tigre.

Juicio por la muerte de Maradona: un médico aseguró que Luque "no estaba anímicamente bien para hacer la operación"

Hace 1 hora