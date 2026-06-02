Colombia: Gustavo Petro insistió en que hubo fraude en las elecciones presidenciales del domingo

El presidente de Colombia sostuvo que se detectaron variaciones irregulares en el censo oficial y en la cantidad de mesas habilitadas justo antes de la primera vuelta.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , insistió este martes en que hubo fraude durante las recientes elecciones presidenciales a causa de una "modificación" en el padrón nacional.

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A través de su cuenta de X, el mandatario afirmó que "la modificación consistió en modificar (sic) el censo electoral y el número de puestos y mesas" . Además, sostuvo que el sistema registra 885.409 cédulas nuevas que "no se inscribieron en la fecha legal".

El jefe de Estado indicó que el registro oficial pasó de 41,4 millones a más de 42,3 millones de votantes en muy poco tiempo. Por este motivo, exigió investigaciones formales sobre los cambios detectados entre la publicación inicial y los comicios.

Presento las bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a autoridad competente. Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos. Mi compromiso con mi pueblo y el amor a mi país por el que he luchado toda mi…

Estas acusaciones encontraron el rechazo inmediato de diversas instituciones estatales. El registrador nacional, Hernán Penagos , defendió la transparencia del proceso y garantizó la total normalidad del escrutinio oficial.

El procurador general, Gregorio Eljach, aclaró que hasta el momento no existe "prueba o indicio" para sustentar las sospechas presidenciales. La Misión de Observación Electoral (MOE) también reportó la ausencia de evidencias sobre irregularidades sistemáticas.

Las críticas del presidente generaron divisiones en el propio oficialismo. Diversas voces de la izquierda pidieron paciencia hasta la culminación del conteo definitivo antes de lanzar cuestionamientos sobre la integridad de la elección.

Los datos preliminares de la Registraduría ubicaron a Abelardo de la Espriella y a Iván Cepeda como los candidatos más votados. Ante la falta de mayorías absolutas, ambos disputarán la jefatura de Estado en una nueva votación programada para el 21 de junio.