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¿Se terminó la paciencia? Santiago del Moro, molesto en Gran Hermano

El conducutor de Telefe tuvo un gesto desinteresado con los jugadores que se quedaron sin comida, pero no tuvo una buena recepción en la casa.

El conductor apunó a una de las participantes que hizo un comentario que le pareció desubicado.

El conductor apunó a una de las participantes que hizo un comentario que le pareció desubicado.

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Santiago del Moro dejó ver su descontento con los participantes de Gran Hermano, después que se pelearon por la escasez de la comida. El conductor mostró su descontento al aire: "Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, los he visto haciendo de todo, dándolo todo. ¿Estaba rico el helado?", preguntó.

La actriz pidió que se respete a quiénes tienen alguna condicón de salud como ella.
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Lo que empezó como una conversación con la casa terminó con un reproche de parte del presentador de Telefe: "Ahora, qué injustos algunos. El otro día escuché que Yipio dijo: 'Ay, nos dieron esto para que nos peleemos'’", remarcó.

Del Moro se vio obligado a aclarar que "era lo único que tenía", es decir, se trató de un gesto personal y desinteresado y no una maniobra ideada por la producción para destruir la convivencia.

"De ahora en más, no esperen más nada de mí", aseguró el presentador que pocas veces se vio tan ofuscado por temas que en algún punto no pertenecen cien por ciento al juego.

Quién fue el último participante eliminado de GH

Gran Hermano Generación Dorada tuvo su úlitmo particpante eliminiado de la casa este lunes: Tatiana "Tati" Luna dejó el juego por el voto del público. La definición se produjo entre 5 nominados: Brian Sarmiento, Leandro Nigro, Tamara Paganini, Tati Luna y Catalina "Titi" Tcherkaski. A medida que Santiago del Moro fue anunciando salvados, la tensión creció hasta que la disputa quedó reducida a Luna y Tcherkaski. El resultado fue categórico, ya que Tati Luna recibió el 71,4% de los votos negativos del público, contra el 28,6% que acumuló Titi.

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