¿Se terminó la paciencia? Santiago del Moro, molesto en Gran Hermano El conducutor de Telefe tuvo un gesto desinteresado con los jugadores que se quedaron sin comida, pero no tuvo una buena recepción en la casa. Agregar C5N en









El conductor apunó a una de las participantes que hizo un comentario que le pareció desubicado. Redes sociales

Santiago del Moro dejó ver su descontento con los participantes de Gran Hermano, después que se pelearon por la escasez de la comida. El conductor mostró su descontento al aire: "Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, los he visto haciendo de todo, dándolo todo. ¿Estaba rico el helado?", preguntó.

Lo que empezó como una conversación con la casa terminó con un reproche de parte del presentador de Telefe: "Ahora, qué injustos algunos. El otro día escuché que Yipio dijo: 'Ay, nos dieron esto para que nos peleemos'’", remarcó.

Del Moro se vio obligado a aclarar que "era lo único que tenía", es decir, se trató de un gesto personal y desinteresado y no una maniobra ideada por la producción para destruir la convivencia.

"De ahora en más, no esperen más nada de mí", aseguró el presentador que pocas veces se vio tan ofuscado por temas que en algún punto no pertenecen cien por ciento al juego.