Santiago del Moro dejó ver su descontento con los participantes de Gran Hermano, después que se pelearon por la escasez de la comida. El conductor mostró su descontento al aire: "Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, los he visto haciendo de todo, dándolo todo. ¿Estaba rico el helado?", preguntó.
Lo que empezó como una conversación con la casa terminó con un reproche de parte del presentador de Telefe: "Ahora, qué injustos algunos. El otro día escuché que Yipio dijo: 'Ay, nos dieron esto para que nos peleemos'’", remarcó.
Del Moro se vio obligado a aclarar que "era lo único que tenía", es decir, se trató de un gesto personal y desinteresado y no una maniobra ideada por la producción para destruir la convivencia.
"De ahora en más, no esperen más nada de mí", aseguró el presentador que pocas veces se vio tan ofuscado por temas que en algún punto no pertenecen cien por ciento al juego.
Quién fue el último participante eliminado de GH
Gran Hermano Generación Dorada tuvo su úlitmo particpante eliminiado de la casa este lunes: Tatiana "Tati" Luna dejó el juego por el voto del público. La definición se produjo entre 5 nominados: Brian Sarmiento, Leandro Nigro, Tamara Paganini, Tati Luna y Catalina "Titi" Tcherkaski. A medida que Santiago del Moro fue anunciando salvados, la tensión creció hasta que la disputa quedó reducida a Luna y Tcherkaski. El resultado fue categórico, ya que Tati Luna recibió el 71,4% de los votos negativos del público, contra el 28,6% que acumuló Titi.