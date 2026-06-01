La Central Obrera Boliviana rechazó el diálogo con Rodrigo Paz Pereira y volvió a exigir su renuncia

La COB encabezó otra protesta en La Paz este lunes con el pedido unificado de que el presidente de Bolivia renuncie. Hay más de 90 bloqueos en todo el país. El gobierno no declaró el Estado de Excepción ni usará militares para reprimir.

La Justicia dejó sin efecto las órdenes de aprehensión contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), y Vicente Salazar, de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, pero el frente sindical igual se negó a dialogar con el gobierno de Rodrigo Paz Pereira . Este lunes marchó desde El Alto a La Paz para exigir su renuncia.

Levantar las órdenes de aprehensión había sido la condición que los sindicatos pusieron para acercarse a la mesa de negociación impulsada por el Legislativo y la Iglesia Católica, pero cuando se cumplió la COB no se presentó.

" Hemos decidido mantener las medidas de presión y ratificamos nuestro pedido de renuncia de Rodrigo Paz . No hay nada más que negociar”, sentenció el dirigente Severo Marca, según Infobae, y José Luis Álvarez sumó: "La COB va a continuar con las medidas de presión, hemos descartado el diálogo".

Mientras que el presidente llamó este lunes a una "reconciliación" desde Cochabamba y anticipó una solución "en los próximos días", sin precisar medidas.

Embed - Bolivia tv Oficial on Instagram: " El presidente Rodrigo Paz recalcó que su vocación democrática es reconciliar para pacificar y construir Bolivia, asegurando que la convocatoria al diálogo dará frutos en los siguientes días. 01/06/2026 #SiempreBolivia #BTVInforma #Economía"

El gobierno boliviano anunció un acuerdo próximo con algunos sindicatos para habilitar un corredor de abastecimiento hacia La Paz y descartó usar fuerzas militares para despejar rutas, sin decretar tampoco el estado de excepción pese a tener facultades para hacerlo.

Cuántos bloqueos de rutas se mantienen en Bolivia

Según la Administradora Boliviana de Carreteras, los puntos de bloqueo superaron los 90, una treintena más que la semana anterior, y afectan seis de los nueve departamentos. La Paz lleva 30 días aislada y los comercios aumentan los precios ante la escasez de alimentos, medicamentos y combustible.

"No sabe escuchar, no sabe entender al pueblo mayoritario. ¡Ahora es tarde para el diálogo!", sentenció a la agencia internacional AFP Edgar Condori, de 40 años, quien lideraba a un grupo de comerciantes que protestaba en La Paz.