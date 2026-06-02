Crisis en Bolivia: un diputado propuso realizar un referéndum para definir la continuidad del presidente

El legislador que impulsó la derogación de la ley que regulaba el Estado de Excepción ahora planteó que se realice una consulta popular para terminar el conflicto social. "Autoridad investida por el voto sólo por el voto debería ser revocada", señaló.

El diputado de la alianza centrista UNIDAD Carlos Alarcón propuso que la Asamblea Legislativa Plurinacional convoque un referéndum revocatorio excepcional para que la ciudadanía revalide o concluya la gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira , el vicepresidente Edmand Lara y de los titulares y suplentes de la Cámara de Diputados y del Senado.

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"Como regula la Ley del Régimen Electoral, si gana por mayoría de votos el NO a la revocatoria el ejecutivo y la asamblea concluyen su mandato el 2030, si gana el Sí a la revocatoria, se convocan inmediatamente elecciones generales , que se realizarían en los próximos 5 meses que es el tiempo que necesita el Tribunal Supremo Electoral para la primera y segunda vuelta", explicó Alarcón en Facebook.

Sin embargo, diputados y senadores del oficialismo y la oposición rechazaron esta iniciativa, que el constitucionalista presentará en la próxima sesión plenaria de la Cámara baja sin respaldo del bloque UNIDAD.

Embed - Alarcón: El Gobierno debe ser el más interesado en el revocatorio, ofrece diálogo en punto muerto

El diputado también fue el impulsor de la derogación de la ley que regulaba el Estado de Excepción que aprobó la Asamblea Legislativa Plurinacional y que el gobierno todavía no utilizó para reprimir los bloqueos de rutas, que este lunes superaron los 90 en todo el país. El legislador propone esta solución a raíz de que el único reclamo de las protestas, que ya cumplieron un mes, es la renuncia de Paz Pereira.

Alarcón señaló que el diálogo propuesto por el gobierno "está en un punto muerto por la naturaleza antidemocrática y anticonstitucional de los pedidos ejercidos por grupos que quieren la caída del gobierno" y aseguró que estos grupos tienen la intención de adelantar elecciones para que asuma Lara y retorne el expresidente Evo Morales o "el populismo estatista".

"Aún lograda la solución por el diálogo si el gobierno se rinde incondicionalmente a estos grupos, terminaría traicionando el voto mayoritario de las últimas elecciones que optamos por el cambio de modelo económico y político que en 20 años perdidos administró el MAS", lamentó el legislador.

Cuántos votos necesitaría la Asamblea Legislativa Plurinacional para convocar a un referéndum

Alarcón pidió que el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Julio Castro, convoque "cuanto antes a una sesión de emergencia para discutir y deliberar sobre este escenario de probables soluciones". En el caso de que la Asamblea Legislativa Plurinacional decida avanzar con el referéndum, necesitaría dos tercios de sus bancas para convocarlo.

"La ALP no le puede dar la espalda a millones de bolivianos que están sufriendo en este momento por la violencia de grupos que quieren derrocar al gobierno y romper el orden constitucional y democrático del país", apuntó el diputado.

La Central Obrera Boliviana rechazó el diálogo con Rodrigo Paz Pereira y volvió a exigir su renuncia

La Justicia dejó sin efecto las órdenes de aprehensión contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), y Vicente Salazar, de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, pero el frente sindical igual se negó a dialogar con el gobierno de Rodrigo Paz Pereira. Este lunes marchó desde El Alto a La Paz para exigir su renuncia.

Levantar las órdenes de aprehensión había sido la condición que los sindicatos pusieron para acercarse a la mesa de negociación impulsada por el Legislativo y la Iglesia Católica, pero cuando se cumplió la COB no se presentó.

"Hemos decidido mantener las medidas de presión y ratificamos nuestro pedido de renuncia de Rodrigo Paz. No hay nada más que negociar”, sentenció el dirigente Severo Marca, según Infobae, y José Luis Álvarez sumó: "La COB va a continuar con las medidas de presión, hemos descartado el diálogo".

Mientras que el presidente llamó este lunes a una "reconciliación" desde Cochabamba y anticipó una solución "en los próximos días", sin precisar medidas.