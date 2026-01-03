3 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Cronología de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro

Hace más de una década que los países atraviesan conflictos permanentes que fueron desde el embargo del petróleo, los resultados electorales, la situación de los migrantes y el narcotráfico, y tuvo su punto crítico este sábado con la operación militar en la ciudad de Caracas.

Pablo Daniel Olmedo
Por
Pablo Daniel Olmedo
Así quedó una base militar en Caracas tras el ataque de EEUU. 

Así quedó una base militar en Caracas tras el ataque de EEUU. 

Delcy Rodríguez se pronunció tras la invasión de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro.
Te puede interesar:

Delcy Rodríguez desafió a Donald Trump: "Nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos"

Desde el 2013, que las disputas entre los países fueron permanentes y pendulares entre el embargo del petróleo, el reconocimiento de los resultados electorales, la situación de los migrantes y la lucha contra el narcotráfico.

"Los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país", confirmó Donald Trump a primera hora de la jornada.

maduro trump

Las principales disputas entre Estados Unidos y Venezuela

A lo largo de los años, los paises se enfrentaron por diversas cuestiones políticas y económicas:

Democracia

La Casa Blanca Washington no reconoce la legitimidad Nicolás Maduro para presidir Venezuela. Todo comenzó en 2013, luego de una represión sobre manifestaciones en el país luego de la primera elección de Maduro. En aquel momento, Estados Unidos sancionó a varios altos cargos del país por violaciones de los derechos humanos.

En el mismo sentido, Washington calificó de "ilegítima" su reelección en 2018 y, posteriormente, la de 2024, que la oposición asegura haber ganado.

Acusaciones de injerencia

En reiteradas oportunidades Venezuela acusó a los Estados Unidos de tener injerencia en la política nacional. En 2019, y tras un intento de insurrección militar, Nicolás Maduro denunció que desde Washington se había ordenado "un golpe de Estado fascista".

En 2020, también acusó a Donald Trump, de haber "dirigido directamente" un intento de "incursión armada" por mar, en la que participaron dos exsoldados estadounidenses. "No a los golpes de Estado fomentados por la CIA", sentenció en su Maduro en octubre del 2025, luego de que Trump afirmara haber autorizado acciones clandestinas de la agencia de inteligencia contra Venezuela.

Embargo petrolero de EEUU

En el año 2019, Estados Unidos le impuso a Venezuela un embargo al petróleo cuyo objetivo final era la asfixia económica al país y la expulsión de Maduro del poder.

Antes de su entrada en vigor, en ese momento el petróleo representaba 96% de los ingresos nacionales y tres cuartas partes de los ingresos petroleros procedían de clientes estadounidenses.

En las últimas semanas, Washington anunció un "bloqueo total" contra los "petroleros sancionados" que se dirigen a Venezuela o salen de allí y confiscó varios buques. Desde Caracas habían calificado el anuncio "amenaza grotesca".

Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción cayó en Venezuela de 3,5 millones de barriles diarios en 2008 a menos de un millón en la actualidad, debido a las sanciones estadounidenses.

Acusaciones de narcotráfico

En marzo de 2020, Nicolás Maduro fue acusado en Estados Unidos de "narcoterrorismo" y Washington ofreció US$ 15 millones por cualquier información que permitiera su detención.

Esta recompensa se elevó a u$s25 millones a principios de 2025, tras la victoria consumada en los últimos comicios nacionales, y luego a u$s50 millones en agosto, antes de que Estados Unidos desplegara un importante dispositivo militar en el mar Caribe y lanzara ataques contra presuntos narcotraficantes.

Washington acusa a Maduro de dirigir el "Cartel de los Soles", cuya existencia aún no ha sido demostrada según numerosos expertos. Maduro lo niega y acusa a Washington de querer apoderarse del petróleo del país.

Migrantes

Donald Trump acusa a Venezuela de haber "empujado" hacia Estados Unidos a "cientos de miles de personas procedentes de las cárceles", así como a "internos de hospitales psiquiátricos". La lucha contra la inmigración es una de las prioridades que ha manifestado el republicano en segundo mandato presidencial.

Los datos de la ONU, marcan que cerca de 8 millones de venezolanos —aproximadamente una cuarta parte de la población— huyeron del país por la crisis económica y política desatada en 2014. La mayoría de ellos fueron hacia países de América Latina y otros hacia Estados Unidos.

Trump retiró el estatus de protección temporal del que disfrutaban cientos de miles de venezolanos debido a la crisis en su país y expulsó en 2025 a varios miles de ellos.

Además, envió a una prisión de El Salvador a 252 venezolanos acusados, sin pruebas ni juicio, de pertenecer a una banda. Pasaron allí cuatro meses antes de ser repatriados a Caracas, que, al igual que varias ONG, denunció las "torturas" sufridas durante su detención, consigna la información de EFE.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marine Le Pen condenó la operación militar de EEUU en Venezuela

Le Pen condenó la operación militar de EEUU en Venezuela: "La soberanía de los Estados nunca es negociable"

Estados Unidos va a controlar Venezuela. 

Trump puso en duda a Corina Machado: "Sería duro para ella ser líder"

play

El secretario General de la ONU advirtió que el ataque de EEUU a Venezuela sienta "un precedente peligroso"

El mandatario estadounidense apuntó contra su par colombiano.

La dura advertencia de Trump a Petro: "Más vale que se cuide"

A pesar de que una aeronave fue dañada, todas regresaron a Estados Unidos.

"Operación Resolución Absoluta": EEUU reveló el nombre del operativo de captura de Maduro en Venezuela

La imagen de Maduro capturado.

Trump publicó la primera foto de Maduro detenido

Rating Cero

La película está basada en un capítulo puntual de la novela Drácula de Bram Stoker
play

De qué se trata Drácula, mar de sangre, la película sobre el clásico personaje que te dejará con pesadillas

La historia propone una mirada especial sobre el afecto, la madurez y las ganas de vivir plenamente hasta el último día.
play

Orgullo argentino: la versión original de Elsa & Fred llegó a Netflix y es ideal para verla y emocionarse

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estadounidense de 2018, se trata de Maze Runner: La cura mortal, la película que ya está disponible en este sitio web y podés disfrutar desde la comodidad de tu casa. 
play

Maze Runner, la cura mortal, llegó a Netflix y es tendencia entre los jóvenes: qué parte es de la histórica saga

Stephen Lang y la exigente preparación física para Avatar.

La impresionante transformación de Stephen Lang para Avatar: así se ve a los 73 años

La historia muestra su evolución fuera del escenario y conecta con el público desde una mirada cercana y humana.
play

Así es Rebbeca G, el documental de una famosa cantante contemporánea que sorprende en Netflix

La cantante tendrá su documental en Netflix.
play

Netflix estrenó un nuevo documental de una figura de la música actual: de quién se trata

últimas noticias

Delcy Rodríguez se pronunció tras la invasión de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez desafió a Donald Trump: "Nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos"

Hace 16 minutos
Marine Le Pen condenó la operación militar de EEUU en Venezuela

Le Pen condenó la operación militar de EEUU en Venezuela: "La soberanía de los Estados nunca es negociable"

Hace 30 minutos
Cristina Kirchner recibió el alta médica. 

Le dieron el alta a Cristina Kirchner tras permanecer dos semanas internada por apendicitis

Hace 39 minutos
Caminito es una celebridad. La callecita de La Boca está entre los 10 lugares más fotografiados del mundo, según estadísticas de Google Maps.

Cual es la historia desconocida de Caminito y como se volvió un lugar turístico único en Buenos Aires

Hace 55 minutos
play
La película está basada en un capítulo puntual de la novela Drácula de Bram Stoker

De qué se trata Drácula, mar de sangre, la película sobre el clásico personaje que te dejará con pesadillas

Hace 59 minutos