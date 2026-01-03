Cronología de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro

Hace más de una década que los países atraviesan conflictos permanentes que fueron desde el embargo del petróleo, los resultados electorales, la situación de los migrantes y el narcotráfico, y tuvo su punto crítico este sábado con la operación militar en la ciudad de Caracas.

Estados Unidos y Venezuela conviven hace más de una década en un escenario de tensión política que este sabado alcanzó su punto máximo con la operación militar del gobierno de Donald Trump, que terminó con la captura y detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores .

Desde el 2013, que las disputas entre los países fueron permanentes y pendulares entre el embargo del petróleo, el reconocimiento de los resultados electorales, la situación de los migrantes y la lucha contra el narcotráfico.

"Los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país", confirmó Donald Trump a primera hora de la jornada.

A lo largo de los años, los paises se enfrentaron por diversas cuestiones políticas y económicas:

Democracia

La Casa Blanca Washington no reconoce la legitimidad Nicolás Maduro para presidir Venezuela. Todo comenzó en 2013, luego de una represión sobre manifestaciones en el país luego de la primera elección de Maduro. En aquel momento, Estados Unidos sancionó a varios altos cargos del país por violaciones de los derechos humanos.

En el mismo sentido, Washington calificó de "ilegítima" su reelección en 2018 y, posteriormente, la de 2024, que la oposición asegura haber ganado.

Acusaciones de injerencia

En reiteradas oportunidades Venezuela acusó a los Estados Unidos de tener injerencia en la política nacional. En 2019, y tras un intento de insurrección militar, Nicolás Maduro denunció que desde Washington se había ordenado "un golpe de Estado fascista".

En 2020, también acusó a Donald Trump, de haber "dirigido directamente" un intento de "incursión armada" por mar, en la que participaron dos exsoldados estadounidenses. "No a los golpes de Estado fomentados por la CIA", sentenció en su Maduro en octubre del 2025, luego de que Trump afirmara haber autorizado acciones clandestinas de la agencia de inteligencia contra Venezuela.

Embargo petrolero de EEUU

En el año 2019, Estados Unidos le impuso a Venezuela un embargo al petróleo cuyo objetivo final era la asfixia económica al país y la expulsión de Maduro del poder.

Antes de su entrada en vigor, en ese momento el petróleo representaba 96% de los ingresos nacionales y tres cuartas partes de los ingresos petroleros procedían de clientes estadounidenses.

En las últimas semanas, Washington anunció un "bloqueo total" contra los "petroleros sancionados" que se dirigen a Venezuela o salen de allí y confiscó varios buques. Desde Caracas habían calificado el anuncio "amenaza grotesca".

Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción cayó en Venezuela de 3,5 millones de barriles diarios en 2008 a menos de un millón en la actualidad, debido a las sanciones estadounidenses.

Acusaciones de narcotráfico

En marzo de 2020, Nicolás Maduro fue acusado en Estados Unidos de "narcoterrorismo" y Washington ofreció US$ 15 millones por cualquier información que permitiera su detención.

Esta recompensa se elevó a u$s25 millones a principios de 2025, tras la victoria consumada en los últimos comicios nacionales, y luego a u$s50 millones en agosto, antes de que Estados Unidos desplegara un importante dispositivo militar en el mar Caribe y lanzara ataques contra presuntos narcotraficantes.

Washington acusa a Maduro de dirigir el "Cartel de los Soles", cuya existencia aún no ha sido demostrada según numerosos expertos. Maduro lo niega y acusa a Washington de querer apoderarse del petróleo del país.

Migrantes

Donald Trump acusa a Venezuela de haber "empujado" hacia Estados Unidos a "cientos de miles de personas procedentes de las cárceles", así como a "internos de hospitales psiquiátricos". La lucha contra la inmigración es una de las prioridades que ha manifestado el republicano en segundo mandato presidencial.

Los datos de la ONU, marcan que cerca de 8 millones de venezolanos —aproximadamente una cuarta parte de la población— huyeron del país por la crisis económica y política desatada en 2014. La mayoría de ellos fueron hacia países de América Latina y otros hacia Estados Unidos.

Trump retiró el estatus de protección temporal del que disfrutaban cientos de miles de venezolanos debido a la crisis en su país y expulsó en 2025 a varios miles de ellos.

Además, envió a una prisión de El Salvador a 252 venezolanos acusados, sin pruebas ni juicio, de pertenecer a una banda. Pasaron allí cuatro meses antes de ser repatriados a Caracas, que, al igual que varias ONG, denunció las "torturas" sufridas durante su detención, consigna la información de EFE.