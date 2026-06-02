El encuentro íntimo entre dos famosos que formalizaron su reconciliación en un camarín tras un conflicto judicial

Fueron pareja durante muchos años, su separación marcó una época y, ahora, se reunieron por un motivo especial. Imagen generada con IA

Después de años de desencuentros, declaraciones públicas cargadas de dolor y un conflicto judicial que mantuvo en tensión la relación entre Araceli González y Adrián Suar , ambos protagonizaron uno de los reencuentros más comentados del espectáculo. La actriz asistió en la noche del lunes al estreno de prensa de Sottovoce , la nueva obra teatral encabezada por el productor en el Teatro El Nacional , y el momento más significativo ocurrió lejos de las cámaras, en la intimidad del camarín, donde compartieron saludos, sonrisas y fotografías que reflejaron una nueva etapa en el vínculo .

La imagen sorprendió porque llega apenas meses después de que ambas partes resolvieran diferencias que habían escalado incluso al ámbito judicial. Durante años, la relación estuvo marcada por reproches y tensiones vinculadas a cuestiones personales y económicas derivadas de la separación. Sin embargo, distintas fuentes coincidieron en que una audiencia realizada durante este año permitió encauzar los conflictos pendientes y abrir una instancia de diálogo que parecía impensada tiempo atrás.

El estreno de Sottovoce terminó convirtiéndose así en mucho más que una presentación teatral. Araceli González llegó acompañada por sus hijos, Flor Torrente y Tomás “Toto” Kirzner , y fue recibida en un clima de cordialidad absoluta . Tras la función, la actriz se acercó al camarín para felicitar a Adrián Suar por su trabajo y compartir un encuentro privado que luego quedó reflejado en fotografías difundidas por la producción del espectáculo. El gesto fue interpretado como la confirmación pública de una reconciliación familiar que venía gestándose desde hace varios meses.

Al finalizar la función, Araceli González habló con la prensa y confirmó que atraviesan un presente completamente distinto con Adrián Suar. “ Por suerte estamos muy bien, disfrutando de este momento, revinculándonos como familia ”, expresó la actriz, dejando en claro que el acercamiento ya no es una simple tregua circunstancial sino un proceso sostenido que busca reconstruir la armonía familiar alrededor de su hijo Toto Kirzner.

Consultada sobre quién impulsó el acercamiento, respondió sin rodeos que fue ella quien decidió dar el primer paso. La actriz explicó que se trató de una decisión nacida de un profundo trabajo personal y emocional. “Yo lloro y avanzo”, afirmó, con lo que remarcó que el cambio no ocurrió de un día para otro sino que fue el resultado de años de reflexión, crecimiento y búsqueda de paz después de una historia marcada por conflictos y heridas que parecían difíciles de cerrar.

Uno de los momentos clave de esta nueva etapa fue una cena privada que compartieron junto a Toto Kirzner. Según relató la propia Araceli González, ese encuentro fue determinante para derribar viejas barreras con Adrián Suar. “Tuvimos una cena preciosa los tres, nos reímos mucho y fue muy emocionante”, recordó. Fue precisamente durante esa reunión cuando el productor los invitó a asistir al estreno teatral que se transformó en el escenario perfecto para formalizar públicamente la reconciliación.

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Por el encuentro de Araceli González con Adrián Suar pic.twitter.com/D4hYnDzRMV — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 2, 2026

La actriz también reveló que gran parte de su decisión estuvo motivada por el bienestar de su hijo. “No quiero preguntas más incómodas para él en su vida”, sostuvo. Aunque se mostró optimista respecto al futuro, prefirió mantener la cautela y evitar definiciones apresuradas. Entre risas, resumió el momento con una frase que rápidamente se volvió viral: “Vamos de a poco”.