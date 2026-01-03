3 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, se pronunció tras el ataque a Venezuela: "Es un acto de guerra"

El mandatario neoyorquino se expresó mediante un comunicado en redes sociales. Rechazó la captura militar de Nicolás Maduro y su traslado a custodia federal dentro de la ciudad estadounidense.

Por
Mamdani

Mamdani, flamante alcalde de Nueva York, publicó un mensaje en repudio al ataque a Venezuela. 

Yahoo
Protestas en la Casa Blanca, uno de los puntos
Te puede interesar:

Intervención militar de EEUU en Venezuela: protestas contra Trump en Nueva York y la Casa Blanca

A través de su cuenta oficial de X, el funcionario confirmó que recibió el reporte oficial sobre el encarcelamiento de la pareja presidencial de Venezuela. "Atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación del derecho federal e internacional", sentenció Mamdani. El jefe comunal vinculó este episodio directamente con la política exterior de la Casa Blanca y sus consecuencias globales.

Embed

El líder neoyorquino manifestó su preocupación por los movimientos de Trump y se solidarizó con los compatriotas de Maduro que viven en esa ciudad estadounidense. "Mi prioridad es su seguridad y la de todos los neoyorquinos, incluyendo a las decenas de miles de venezolanos", aseguró en su comunicado oficial.

Mamdani reafirmó su compromiso ante posibles focos de conflicto. "Mi administración continuará monitoreando la situación y emitiendo las directrices pertinentes", concluyó el mensaje del alcalde progresista. La ciudad de Nueva York queda ahora en el centro de la escena diplomática ante el traslado de Maduro y su esposa.

"Operación Resolución Absoluta": el nombre del operativo de captura de Nicolás Maduro

el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine dio detalles sobre la "Operación Resolución Absoluta", nombre que le pusieron al operativo en tierras venezolanas. El funcionario se explayó sobre dicho operativo durante la conferencia de prensa que brindó Donald Trump, tras confirmar el arresto de Nicolás Maduro en Venezuela.

Caine y Trump

"Requirió todos los componentes de nuestras fuerzas, la marina, la infantería, conjunto con el servicio de inteligencia en una operación sin precedentes", expresó Dan durante la conferencia de prensa.

En esa línea aseveró que lo más importante era la precisión y que fueron de ayuda las buenas condiciones meteorológicas: "Requirió toda nuestra precisión e integración de todas las fuerzas. Más de 150 aviones en coordinación de tiempo de lugar para alcanzar solo una meta, para ingresar en Caracas".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores llegaron a Nueva York

El Consejo, compuesto por 15 miembros, se ha mostrado inactivo con el tema Venezuela durante los últimos meses.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia para discutir la operación militar de EEUU

Creados en 1979, la Delta Force tenía la misión principal de realizar operaciones de rescate y brindar una respuesta al ejército estadounidense ante el aumento internacional de actos terroristas.
play

Qué es la Delta Force: la unidad de élite del ejército de Estados Unidos que capturó a Maduro

Maduro sucedió a Hugo Chávez en 2013, tras la muerte del expresidente.

La caída de Maduro a manos de EEUU: la increíble profecía de Chávez que se cumplió 20 años después

Cilia Flores nació el 15 de octubre de 1956 y ejercía el rol de primera dama en Venezuela. 

Quién es Cilia Flores, la esposa de Maduro también capturada por EEUU

Delcy Rodríguez se pronunció tras la invasión de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez desafió a Donald Trump: "Nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos"

Rating Cero

La película está basada en un capítulo puntual de la novela Drácula de Bram Stoker
play

De qué se trata Drácula, mar de sangre, la película sobre el clásico personaje que te dejará con pesadillas

La historia propone una mirada especial sobre el afecto, la madurez y las ganas de vivir plenamente hasta el último día.
play

Orgullo argentino: la versión original de Elsa & Fred llegó a Netflix y es ideal para verla y emocionarse

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estadounidense de 2018, se trata de Maze Runner: La cura mortal, la película que ya está disponible en este sitio web y podés disfrutar desde la comodidad de tu casa. 
play

Maze Runner, la cura mortal, llegó a Netflix y es tendencia entre los jóvenes: qué parte es de la histórica saga

Stephen Lang y la exigente preparación física para Avatar.

La impresionante transformación de Stephen Lang para Avatar: así se ve a los 73 años

La historia muestra su evolución fuera del escenario y conecta con el público desde una mirada cercana y humana.
play

Así es Rebbeca G, el documental de una famosa cantante contemporánea que sorprende en Netflix

La cantante tendrá su documental en Netflix.
play

Netflix estrenó un nuevo documental de una figura de la música actual: de quién se trata

últimas noticias

Protestas en la Casa Blanca, uno de los puntos

Intervención militar de EEUU en Venezuela: protestas contra Trump en Nueva York y la Casa Blanca

Hace 46 minutos
Nicolás Maduro fue fotografiado una vez capturado por las Fuerzas estadounidenses.

Actualizaron la acusación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro: cuáles son los delitos que se le atribuyen

Hace 51 minutos
play

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores llegaron a Nueva York

Hace 59 minutos
El Consejo, compuesto por 15 miembros, se ha mostrado inactivo con el tema Venezuela durante los últimos meses.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia para discutir la operación militar de EEUU

Hace 1 hora
play
Creados en 1979, la Delta Force tenía la misión principal de realizar operaciones de rescate y brindar una respuesta al ejército estadounidense ante el aumento internacional de actos terroristas.

Qué es la Delta Force: la unidad de élite del ejército de Estados Unidos que capturó a Maduro

Hace 2 horas