Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, se pronunció tras el ataque a Venezuela: "Es un acto de guerra"

A través de su cuenta oficial de X, el funcionario confirmó que recibió el reporte oficial sobre el encarcelamiento de la pareja presidencial de Venezuela. "Atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación del derecho federal e internacional", sentenció Mamdani. El jefe comunal vinculó este episodio directamente con la política exterior de la Casa Blanca y sus consecuencias globales.
I was briefed this morning on the U.S. military capture of Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife, as well as their planned imprisonment in federal custody here in New York City.
Unilaterally attacking a sovereign nation is an act of war and a violation of federal and…
El líder neoyorquino manifestó su preocupación por los movimientos de Trump y se solidarizó con los compatriotas de Maduro que viven en esa ciudad estadounidense. "Mi prioridad es su seguridad y la de todos los neoyorquinos, incluyendo a las decenas de miles de venezolanos", aseguró en su comunicado oficial.
Mamdani reafirmó su compromiso ante posibles focos de conflicto. "Mi administración continuará monitoreando la situación y emitiendo las directrices pertinentes", concluyó el mensaje del alcalde progresista. La ciudad de Nueva York queda ahora en el centro de la escena diplomática ante el traslado de Maduro y su esposa.
"Operación Resolución Absoluta": el nombre del operativo de captura de Nicolás Maduro
el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine dio detalles sobre la "Operación Resolución Absoluta", nombre que le pusieron al operativo en tierras venezolanas. El funcionario se explayó sobre dicho operativo durante la conferencia de prensa que brindó Donald Trump, tras confirmar el arresto de Nicolás Maduro en Venezuela.
"Requirió todos los componentes de nuestras fuerzas, la marina, la infantería, conjunto con el servicio de inteligencia en una operación sin precedentes", expresó Dan durante la conferencia de prensa.
En esa línea aseveró que lo más importante era la precisión y que fueron de ayuda las buenas condiciones meteorológicas: "Requirió toda nuestra precisión e integración de todas las fuerzas. Más de 150 aviones en coordinación de tiempo de lugar para alcanzar solo una meta, para ingresar en Caracas".