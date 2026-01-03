Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, se pronunció tras el ataque a Venezuela: "Es un acto de guerra" El mandatario neoyorquino se expresó mediante un comunicado en redes sociales. Rechazó la captura militar de Nicolás Maduro y su traslado a custodia federal dentro de la ciudad estadounidense. Por + Seguir en







Mamdani, flamante alcalde de Nueva York, publicó un mensaje en repudio al ataque a Venezuela. Yahoo

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó este jueves como un "acto de guerra" la captura militar estadounidense del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa en territorio extranjero. La detención ocurrió durante un operativo especial que derivó en el traslado de los líderes hacia una cárcel federal dentro de la Gran Manzana. Mamdani expresó su fuerte repudio a esta acción con un mensaje en sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de X, el funcionario confirmó que recibió el reporte oficial sobre el encarcelamiento de la pareja presidencial de Venezuela. "Atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación del derecho federal e internacional", sentenció Mamdani. El jefe comunal vinculó este episodio directamente con la política exterior de la Casa Blanca y sus consecuencias globales.

Embed I was briefed this morning on the U.S. military capture of Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife, as well as their planned imprisonment in federal custody here in New York City.



Unilaterally attacking a sovereign nation is an act of war and a violation of federal and… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 3, 2026 El líder neoyorquino manifestó su preocupación por los movimientos de Trump y se solidarizó con los compatriotas de Maduro que viven en esa ciudad estadounidense. "Mi prioridad es su seguridad y la de todos los neoyorquinos, incluyendo a las decenas de miles de venezolanos", aseguró en su comunicado oficial.

Mamdani reafirmó su compromiso ante posibles focos de conflicto. "Mi administración continuará monitoreando la situación y emitiendo las directrices pertinentes", concluyó el mensaje del alcalde progresista. La ciudad de Nueva York queda ahora en el centro de la escena diplomática ante el traslado de Maduro y su esposa.

