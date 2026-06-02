Tragedia en Ushuaia: murieron un guía de montaña y una turista uruguaya en una excursión La madre del guía había advertido que ambos no volvieron de la travesía. La principal sospecha de las autoridades es que se cayeron mientras realizaban trekking. Por Agregar C5N en









El hecho se produjo en un glaciar de Ushuaia.

Un guía de montaña y una turista uruguaya murieron este martes cuando practicaban trekking en el Glaciar Vinciguerra de la ciudad fueguina de Ushuaia. El hecho se descubrió después de que la madre del guía informara que ambas personas no volvieron de la excursión al glaciar.

El hecho se registró cuando dos personas identificadas como Emiliano Feida, un guía de montaña de Ushuaia de 40 años, y una mujer llamada Abril Pereira, una turista uruguaya de 25, realizaban una excursión el lunes. En ese momento, la madre del guía advirtió que ambos no regresaron y las autoridades desplegaron un amplio operativo, por el cual fueron hallados muertos en la parte superior del glaciar.

Embed EL ÚLTIMO VIDEO DEL GUÍA QUE MURIÓ JUNTO A UNA TURISTA URUGUAYA EN UN GLACIAR DE USHUAIA



Un video difundido tras la muerte del guía de montaña Emiliano Feida muestra uno de sus últimos registros durante una excursión en la zona del glaciar Vinciguerra, en Tierra del Fuego.



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En este marco, la principal sospecha de las autoridades apunta a que ambas personas se cayeron mientras se encontraban en el Glaciar Vinguerra, una de las experiencias más exigentes de Ushuaia. El recorrido comprende entre 13 y 14 kilómetros de ida y vuelta, con varias horas de marcha para atravesar turbales, pendientes, sectores con hielo o nieve y lugares con roca húmeda.

El trekking implica recorrer terrenos difíciles, muchas veces sin caminos marcados. Requiere una mayor preparación física, equipo adecuado y, en algunos casos, experiencia en orientación y supervivencia. El recorrido puede durar varios días e incluir campamentos en la naturaleza, atravesando montañas, bosques o incluso zonas remotas de difícil acceso.