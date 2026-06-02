La ex de un famoso cantante se reconcilió con su pareja y activó los rumores de embarazo

Una influencer volvió a apostar por el vínculo con su novio, y una sugestiva frase sobre agrandar la familia generó especulaciones.

La protagonista estuvo en una relación con un músico reconocido y volvería a ser madre.

Tamara Báez , expareja de L-Gante y madre de Jamaica , volvió a convertirse en noticia luego de confirmar su reconciliación con su novio Thiago Martínez . La influencer compartió en redes sociales imágenes de una escapada romántica a las Cataratas del Iguazú , donde ambos se mostraron muy unidos tras una separación que había sido anunciada apenas dos semanas atrás.

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Las fotografías despertaron una ola de comentarios entre sus seguidores, especialmente por el momento sentimental que atraviesa la pareja. En una de las publicaciones, una usuaria escribió “Esta luna de miel trae compañerito para Jami” , una frase que rápidamente se viralizó y abrió el debate sobre la posibilidad de que Tamara esté pensando en agrandar la familia.

Aunque la influencer no confirmó ninguna información vinculada a un embarazo, el contexto alimentó las especulaciones. En los últimos días, la pareja se mostró inseparable, compartiendo viajes, salidas y publicaciones románticas que evidencian una nueva etapa en la relación luego de la crisis que los mantuvo distanciados durante mayo.

El revuelo fue tal que Tamara decidió restringir los comentarios en una de sus publicaciones más comentadas. La medida fue interpretada por muchos usuarios como un intento de frenar las consultas y teorías sobre una posible maternidad , aunque hasta el momento la mediática eligió mantener silencio sobre el tema.

La frase de Tamara Báez que alimentaron los rumores

La repercusión creció aún más cuando Tamara abrió una caja de preguntas en Instagram y respondió algunas consultas relacionadas con su reconciliación. Al ser consultada sobre los motivos de la vuelta con Thiago Martínez, respondió con humor “Muy celosito mi bb, ya volvió 2.0”, con lo que quedó claro que la relación atraviesa un momento positivo.

Sin embargo, la respuesta que más llamó la atención llegó poco después. Cuando una seguidora le comentó “Qué linda que estás mi amor”, la influencer contestó: “Haceme un bb vos”. Esa frase fue tomada por muchos usuarios como una referencia indirecta a la posibilidad de convertirse nuevamente en madre.

tamara baez thiago martinez Tamara y Thiago, en las Cataratas.

Los rumores también encuentran sustento en otros movimientos recientes de la pareja. Además de la reconciliación, Tamara y Thiago realizaron viajes juntos y hasta protagonizaron versiones sobre un eventual casamiento, luego de que la influencer compartiera publicaciones vinculadas a celebraciones nupciales durante una visita a Paraguay.