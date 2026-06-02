Araceli González y el misterio de la ausencia de Fabián Mazzei en su evento con Adrián Suar Los actores se reencontaron en público, junto a sus hijos, Florencia y Toto, en un estreno teatral luego de 20 años de una disputa legal por Pol-Ka. Por Agregar C5N en









Araceli González celebró la revinculación familiar en el estreno de la nueva obra de Adrián Suar. Redes sociales

Araceli Gonález fue noticia por su reencuentro familiar y personal con Adrián Suar, después de 20 años de una batalla legal que saldó hace poco tiempo con el director de programación de El Trece, aunque sin Fabián Mazzei.

La actriz fue al estreno de Sottovoce, la obra que protagoniza su exmarido y padre de su hijo, Toto, en el Teatro El Nacional, junto a Carla Peterson, Lorena Vega y Fernán Mirás.

La empresaria se mostró contenta: “Por suerte estamos muy bien, disfrutando de este momento, revinculándonos como familia, así que muy bien”. Gonzalez fue acompañada de Flor Torrente y también iba a conocer a Margarita, la hija de Suar y Griselda Siciliani.

Al fin, los cronistas le consultaron sobre la ausencia de su pareja: “Fabi hoy tuvo la presentación de Disney. Estaba invitado… pero no, consideramos que hoy es así. Por una cuestión de…. Vamos de a poco, ¿no? Ya.. los ravioles los domingos, ¿no?”, aseguró entre risas.

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Por el encuentro de Araceli González con Adrián Suar pic.twitter.com/D4hYnDzRMV — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 2, 2026