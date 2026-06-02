Araceli González y el misterio de la ausencia de Fabián Mazzei en su evento con Adrián Suar

Araceli Gonález fue noticia por su reencuentro familiar y personal con Adrián Suar, después de 20 años de una batalla legal que saldó hace poco tiempo con el director de programación de El Trece, aunque sin Fabián Mazzei.
Los actores se reencontaron en público, junto a sus hijos, Florencia y Toto, en un estreno teatral luego de 20 años de una disputa legal por Pol-Ka.
Araceli Gonález fue noticia por su reencuentro familiar y personal con Adrián Suar, después de 20 años de una batalla legal que saldó hace poco tiempo con el director de programación de El Trece, aunque sin Fabián Mazzei.
La actriz fue al estreno de Sottovoce, la obra que protagoniza su exmarido y padre de su hijo, Toto, en el Teatro El Nacional, junto a Carla Peterson, Lorena Vega y Fernán Mirás.
La empresaria se mostró contenta: “Por suerte estamos muy bien, disfrutando de este momento, revinculándonos como familia, así que muy bien”. Gonzalez fue acompañada de Flor Torrente y también iba a conocer a Margarita, la hija de Suar y Griselda Siciliani.
Al fin, los cronistas le consultaron sobre la ausencia de su pareja: “Fabi hoy tuvo la presentación de Disney. Estaba invitado… pero no, consideramos que hoy es así. Por una cuestión de…. Vamos de a poco, ¿no? Ya.. los ravioles los domingos, ¿no?”, aseguró entre risas.
Araceli González y Adrián Suar volvieron a hablar luego de 20 años de disputa legal y mediática que rompió la relación familiar, tras su divorcio en 2004. El tema fue la disputa patrimonial sobre la productora Pol-ka y diferencias personales. La pareja, que tiene un hijo en común, Tomás "Toto" Kirzner, tuvo varios encuentros en tribunales 2019 y 2026 que no llegaron a buen fin. Recién en mayo pasado, lograron cerrar un acuerdo por la parte económica que el productor le debía a la empresaria, por los aportes para montar la productora Pol-Ka.