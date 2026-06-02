Una participante sorprendió en Gran Hermano: la encontraron comiendo a escondidas en el baño

Los integrantes de Gran Hermano 2026 estarían sufriendo por la falta de comida , y recientemente un clip encendió las alarmas entre los espectadores y los familiares de los concursantes. La preocupación aumentó cuando una de las cámaras del reality detectó a Luana Fernández ocultándose en el baño para comer un pan arriba del inodoro. “Ocupado” , exclamó con la boca llena en el momento en que otro participante tocó la puerta para ingresar al sector.

La chica trató de guardarse un pedazo de pan en el bolsillo , pero no lo logró. Ante este intento fallido, terminó de comerse lo que le quedaba y admitió que estaba “muerta de hambre” . No se trata de una escena aislada en el día a día del reality, ya que a Luana Fernández la cruzaron en reiteradas oportunidades por quedarse con comida y cigarrillos ajenos.

A pesar de tener la costumbre de quedarse con lo ajeno y de haber quedado nominada , el público la sigue apoyando , por lo que su continuidad en la casa no corre peligro por ahora. De todas formas, su realidad adentro es cada vez más complicada , y hace unos días admitió que está lidiando con mucha ansiedad . Frente a este panorama, tanto los psicólogos del programa como la producción siguen de cerca su evolución para evitar que la convivencia se vuelva insostenible.

El desespero por la comida ya empezó a picar en punta como el tema central de las charlas en la casa , donde el ingenio para estirar las raciones roza lo extremo. Los platos pasaron a ser minúsculos y la escasez de proteína tiene a varios de los chicos de pésimo humor, calculando los gramos de arroz que les tocan por cabeza como si fuera oro. Con el hambre como principal motor de los conflictos, la convivencia se volvió una olla a presión.

Criticaron el regreso de Sol Abraham a Gran Hermano

El regreso de Sol Abraham a la casa de Gran Hermano Generación Dorada continúa despertando opiniones divididas y una polémica que se mantiene encendida tanto en las redes sociales como en los programas de televisión. La división entre sus fanáticos y sus detractores sumó un nuevo capítulo cuando Mica Viciconte expresó abiertamente, y de forma muy directa, su rechazo hacia la postura de la influencer. Durante la emisión de La Jugada en Telefe Streams, la panelista se convirtió en la crítica más picante del análisis y dejó muy en claro su descontento.

Desde un principio, Mica marcó su opinión: “Cuando le preguntaron a Sol si quería ingresar, como todos los demás, que son todos iguales, en el repechaje, ella dijo que no, porque para mí, sabía que la gente no la iba a votar al cien por ciento y tenía miedo, porque hay un ego de ella diciendo: ‘Yo no me voy a exponer a que a mí no me vote la gente y no entrar’. Se la vio venir”.

Soledad Abraham Abraham se despidió de GH con una expulsión por no seguir las reglas del juego. Redes sociales

La atención de Mica Viciconte se centró en la estrategia que Sol Abraham llevó a cabo luego de rechazar el repechaje en un principio. “Ahora, entra como si fuese Susana Giménez y encima entra al confesionario diciendo lo que va a ser su jugada, que en realidad miente, porque ella es así... Lo que pasa es que ahora se está justificando que va a ser mala. Tuvo tiempo de salir afuera, de ver que su personaje no estaba bueno, no era querido, pero ella ahora se tapa o se jacta en una cosa de mentira diciendo que va a ser la mala”, criticó.

Afuera, la polémica estalló en las redes sociales, donde los grupos de fanáticos se reestructuraron para debatir sobre las diferentes posiciones y tácticas de juego. Viciconte defendió su postura con convicción y reafirmó su punto de vista: desde su óptica, la estrategia de Abraham está lejos de ser ingenua o de responder al típico rol de villana clásica. Para la panelista, es una competidora que manipula los ritmos del reality según su conveniencia y que logra evadir la nominación de la gente.