2 de junio de 2026 Inicio
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Rusia lanzó un poderoso ataque contra Ucrania con más de 650 drones: al menos 18 muertos y cientos de heridos

La escalada bélica, que incluyó 73 misiles, se trató de uno de los bombardeos más extensos desde que inició la guerra entre ambos países en 2022.

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Rusia lanzó el mayor ataque contra Ucrania.

Rusia lanzó el mayor ataque contra Ucrania.

Una nueva ofensiva masiva de Rusia contra Ucrania dejó al menos 18 muertos, entre ellos un niño, y cientos de heridos. El ataque, uno de los más poderosos de los últimos meses, incluyó el lanzamiento de 73 misiles y 656 drones contra distintos puntos del país.

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Las ciudades de Kiev, Dnipró, Poltava, Kharkiv y Zaporizhia estuvieron entre los principales objetivos de los bombardeos, que se extendieron durante gran parte de la noche.

De acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania, los sistemas de defensa lograron derribar o neutralizar 40 misiles y 602 drones. Sin embargo, las fuerzas rusas consiguieron impactar con al menos 30 misiles balísticos, tres misiles de crucero y 33 drones en 38 ubicaciones diferentes. Además, restos de aparatos interceptados cayeron en otras 15 zonas.

La capital ucraniana fue uno de los focos más golpeados por la ofensiva. Inicialmente, las autoridades reportaron cuatro muertos y 29 heridos, incluidos dos menores. Horas después, el balance fue actualizado a seis fallecidos y 58 personas heridas, entre ellas tres niños.

rusia ucrania
Los ataques tuvieron lugar durante la madrugada.

Los ataques tuvieron lugar durante la madrugada.

Los ataques provocaron daños en edificios residenciales e infraestructura civil en al menos ocho distritos de la ciudad. Uno de los episodios más graves ocurrió en el distrito de Podil, donde un edificio de viviendas sufrió un colapso parcial.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, denunció que el inmueble fue alcanzado mediante la táctica conocida como “doble golpe”, que consiste en atacar un mismo objetivo por segunda vez pocos minutos después del primer impacto, aumentando el riesgo para rescatistas y sobrevivientes.

Los equipos de emergencia continuaban trabajando entre los escombros ante la posibilidad de encontrar personas atrapadas. También se registraron incendios en edificios residenciales de los distritos de Shevchenkivskyi y Podil, mientras que varios barrios sufrieron interrupciones en el suministro eléctrico.

En la región de Dnipropetrovsk, las consecuencias fueron aún más devastadoras. Las autoridades elevaron a 12 el número de muertos y a unos 35 el de heridos tras los ataques contra la ciudad de Dnipró.

“El balance sigue aumentando”, advirtió el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganja, mientras continuaban las tareas de búsqueda y evaluación de daños.

En Kharkiv, la segunda ciudad más importante de Ucrania, al menos 14 personas resultaron heridas. Las autoridades informaron daños en viviendas, vehículos y garajes, además de la destrucción parcial de varios edificios residenciales.

El alcalde Igor Terekhov aseguró que la ciudad fue alcanzada por 15 drones y dos misiles durante la ofensiva. Varias personas quedaron atrapadas bajo los escombros de edificios afectados por las explosiones.

Por otro lado, en la ciudad portuaria de Odesa, en el sur del país, uno de los objetivos fue una maternidad. En el establecimiento había recién nacidos y mujeres en trabajo de parto, aunque las autoridades informaron que no se registraron víctimas.

Tras los bombardeos, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, volvió a reclamar más apoyo militar de los países occidentales y pidió acelerar el suministro de misiles para los sistemas antiaéreos Patriot.

“El refuerzo de nuestras defensas sigue siendo absolutamente necesario”, sostuvo el mandatario, quien había advertido la noche anterior sobre la posibilidad de una nueva ofensiva rusa de gran escala.

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