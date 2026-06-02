Desde $1 millón en compras hasta una moto: lanzan sorteos por el Día del Padre 2026

Comerciantes y cámaras empresariales coinciden en que las promociones y los beneficios volverán a ser protagonistas en este mes.

Se acerca la jornada de los papás y ya hay preparativos para celebrarlo.

A menos de tres semanas del Día del Padre 2026 , que se celebrará el próximo domingo 21 de junio en Argentina , cámaras empresariales, centros comerciales y entidades de distintas provincias comenzaron a desplegar una fuerte estrategia de promociones para reactivar el consumo en un contexto marcado por la desaceleración de las ventas minoristas.

En distintas ciudades del país, centros comerciales y entidades vinculadas al sector privado comenzaron acciones especiales para incentivar el consumo de cara al Día del Padre . La fecha, considerada una de las más importantes para el comercio durante el primer semestre, impulsa cada año una fuerte competencia entre negocios y centros comerciales que buscan atraer clientes mediante promociones, beneficios exclusivos y diversas propuestas destinadas a fortalecer las ventas durante junio.

Mientras la mayoría de los negocios termina de pulir los detalles de sus campañas, una de las iniciativas fue presentada por el Centro de Comercio, Industria y Turismo de Alta Gracia y sus Sierras (CeCIT) , que puso en marcha una nueva edición de la campaña “Comprá en Alta Gracia y Ganá” .

La propuesta estará vigente entre el 1 y el 26 de junio y contempla el sorteo de 10 órdenes de compra de $100.000 cada una , totalizando $1.000.000 en premios para quienes realicen compras en los comercios adheridos. La acción involucra a 91 locales comerciales de distintos rubros de la ciudad.

Los organizadores explicaron que participan negocios de indumentaria, calzado, ópticas, joyerías, electrónica, panaderías, cafeterías, repuestos y herramientas, entre otros sectores. Para ingresar al sorteo, los consumidores deben efectuar una compra en cualquiera de los establecimientos adheridos, escanear un código QR disponible en el local y completar un formulario con sus datos personales.

Mientras se suman alternativas en otros puntos del país, la campaña cordobesa adquiere una relevancia especial debido a la situación económica que atraviesa el sector comercial local. Según un relevamiento difundido por el propio CeCIT, las ventas minoristas de las pymes de Alta Gracia registraron una caída interanual promedio superior al 13% durante mayo, un dato que refleja las dificultades que enfrenta el comercio para sostener los niveles de actividad.

En otras provincias comenzaron a aparecer campañas especiales por el Día del Padre con descuentos exclusivos, cuotas sin interés y regalos adicionales para quienes adelanten sus compras. El objetivo común es capitalizar una fecha que históricamente figura entre las más importantes para el comercio argentino y que este año se presenta como una oportunidad clave para impulsar el consumo en medio de un escenario de ventas todavía debilitado.

papa padre dia regalo shopping-with-daughter En los comercios se preparan para brindar más opciones en el mes de los padres.

En paralelo, la Cámara de Comercio de San Juan puso en marcha una batería de beneficios que combina descuentos, financiación y premios. Las cámaras empresariales de la provincia informaron que numerosos negocios ofrecerán promociones de 2x1, 3x1, rebajas por pago en efectivo y planes de financiación de hasta 24 cuotas, especialmente en rubros vinculados a regalos tradicionales para el Día del Padre, como indumentaria, calzado, tecnología, gastronomía y artículos para el hogar.

Uno de los principales atractivos en la capital sanjuanina será el sorteo de cinco bicicletas destinado a clientes que realicen compras superiores a $30.000 en comercios adheridos. Además, distintas entidades comerciales trabajan junto a organismos públicos para ampliar la cantidad de beneficios y generar mayor circulación de consumidores en los centros comerciales durante las semanas previas a la celebración.

La propuesta llegará desde el departamento de Rawson (San Juan), donde la campaña “Promo Mundial Compra en Rawson” unirá el entusiasmo por la Copa del Mundo con las ventas del Día del Padre. Allí, quienes compren en los negocios adheridos recibirán cupones para participar por una amplia variedad de premios. El principal será una moto eléctrica, aunque también se entregarán televisores, pelotas oficiales, órdenes de compra y cenas en restaurantes de la ciudad.

Desde el sector comercial existe la expectativa de que durante las próximas semanas se multipliquen las campañas promocionales en diferentes puntos de Argentina. Históricamente, este tipo de acciones se convierten en uno de los principales motores de ventas para los negocios vinculados a indumentaria, calzado, tecnología, perfumería, gastronomía y artículos para el hogar, entre otros rubros.