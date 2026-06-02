La influencer que se casó, se separó a los 4 meses, se puso de novia con un futbolista y a los 60 días quedó embarazada

Los detalles de una relación que tiene como protagonista a un mediatica creadora de contenido y un deportista.

Durante 2024, rodeada de festejos, alegría y gran repercusión mediática, la controversial creadora de contenido Carito Müller , se casó con Martín Benegas , un joven que también tiene de una popularidad en las redes sociales . Sin embargo, el amor inicial se terminó de manera definitiva apenas cuatro meses más tarde , lo que derivó en una serie de decisiones rápidas que sorprendieron a todos.

Fiel a su estilo de tomar decisiones drásticas cuando las cosas no caminan, Carito Müller decidió dar por terminado su matrimonio en tiempo récord . De esta forma, prefirió cortar el vínculo de raíz y enfocarse en sus propios proyectos antes de que el desgaste fuera mayor.

Su rutina se mantuvo parecida hasta el arranque de 2026, hasta que los rumores sobre su presente amoroso cobraron fuerza en las redes sociales. Varias cuentas dedicadas a seguir de cerca la vida sentimental de los deportistas empezaron a mostrar indicios contundentes de un romance en puerta entre Müller y el futbolista Santiago "El Chino" Toloza .

Los primeros indicios surgieron a raíz de una serie de picantes "likes" cruzados y comentarios llamativos en las fotos de Instagram de ambos, lo que rápidamente despertó la curiosidad de los seguidores. La relación finalmente fue real y avanzó a pasos agigantados. Y ahora, a tan solo unos pocos meses de ponerse de novios , confirmaron en sus redes sociales que ya están esperando su primer bebé .

carito muller casada y con toloza

Santiago Toloza, el novio de Carito Muller

Antes de sumarse a las categorías juveniles que moldearían su carrera profesional, Toloza dio sus primeros pasos en el fútbol infantil de su Córdoba natal. Jugando en los clubes de barrio y en las canchitas de su provincia de origen, el volante empezó a llamar la atención por su desparpajo, su gambeta corta y una notable visión de juego que mantenía desde muy chico.

"El Chino" realizó su etapa formativa en las categorías juveniles de Talleres, para luego pasar a Arsenal. Sus destacadas actuaciones en el equipo de Sarandí despertaron el interés de Independiente, pero allí no logró asentarse del todo y por eso mismo el "Rojo" le buscó una salida rápida. Tras su partida del club de Avellaneda, terminó siendo campeón del Torneo Apertura 2025 con Platense.

A pesar de haber alcanzado la gloria con el Calamar, tampoco pudo lograr ser una pieza importante en el equipo que hoy juega Copa Libertadores y su carrera continuó en Defensa y Justicia, institución en la que actualmente busca afianzarse como un mediocampista mixto. De hecho, ya defendía la camiseta del conjunto de Florencio Varela cuando su camino se cruzó con el de Carito Müller.