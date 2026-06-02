2 de junio de 2026 Inicio
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La verdad por la que la reina Máxima entró al ejército neerlandés a los 55 años

La monarca completó un exhaustivo entrenamiento y asumió un rol estratégico dentro de las fuerzas de los Países Bajos.

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La soberana cumplimentó una etapa crucial

La soberana cumplimentó una etapa crucial, a poco de pasar una edad límite.

La decisión de la reina consorte de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta, de incorporarse como reservista de la Real Fuerza Terrestre neerlandesa generó sorpresa en Europa y América Latina. Es que, detrás de las imágenes que la muestran con uniforme militar, realizando ejercicios tácticos y recibiendo su boina oficial, existe una razón mucho más profunda que un simple gesto protocolar.

Carlos Alarcón, diputado boliviano del bloque UNIDAD.
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La propia Casa Real confirmó que la monarca se alistó porque considera que la seguridad de los Países Bajos "ya no puede darse por garantizada", en un contexto marcado por las crecientes tensiones geopolíticas en Europa y el fortalecimiento de las capacidades defensivas de los países miembros de la OTAN.

La noticia volvió a ocupar los principales portales globales luego de que trascendieran las imágenes de la ceremonia en la que Máxima recibió oficialmente la boina militar tras completar la primera fase de su formación. El acto se realizó el 29 de mayo y marcó un hito inédito para la monarquía neerlandesa. La reina, nacida en Buenos Aires, culminó exitosamente un programa de entrenamiento que incluyó preparación física, autodefensa, tiro, lectura de mapas, legislación militar y otras competencias esenciales para quienes integran la reserva del ejército en cuestión.

Uno de los datos más llamativos es que Máxima decidió incorporarse justo antes de alcanzar el límite máximo permitido para ingresar como reservista. Las autoridades neerlandesas explicaron que actualmente solo pueden incorporarse nuevos reservistas hasta los 55 años, por lo que este año representaba prácticamente su última oportunidad para hacerlo. La reina inició oficialmente su formación en febrero, cuando tenía 54 años, y continuará avanzando en el proceso hasta obtener el rango previsto de teniente coronel.

Lejos de recibir privilegios por su condición real, la esposa del rey Guillermo Alejandro realizó el mismo programa de instrucción que los demás aspirantes. El Ministerio de Defensa neerlandés destacó que "la futura reservista participó en todas las actividades obligatorias" y que su incorporación busca además "dar visibilidad a la importancia estratégica de los reservistas en momentos de creciente incertidumbre internacional".

Por qué la reina Máxima entró al ejército neerlandés a los 55 años

La explicación oficial difundida por la Casa Real neerlandesa fue contundente: "Máxima considera que la defensa nacional requiere una mayor participación de la sociedad y decidió contribuir personalmente".

Según el comunicado emitido cuando comenzó su entrenamiento, la reina eligió sumarse porque "la seguridad de los Países Bajos ya no es algo evidente" y porque deseaba aportar de manera concreta a la protección del país.

Su incorporación también está vinculada a una histórica relación entre la monarquía neerlandesa y las Fuerzas Armadas. Desde los tiempos de Guillermo de Orange, la Casa de Orange mantiene un estrecho vínculo con el ámbito militar. El rey Guillermo Alejandro cumplió servicio en distintas ramas de las Fuerzas Armadas, mientras que la heredera al trono, Catalina Amalia, completó recientemente su formación militar y ya ostenta el rango de cabo.

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Máxima, junto al rey Guillermo y sus hijos.

Máxima, junto al rey Guillermo y sus hijos.

Otro factor clave es el contexto internacional. Los Países Bajos forman parte de un proceso más amplio de fortalecimiento de la defensa europea impulsado por la guerra en Ucrania y el aumento de las preocupaciones sobre la seguridad regional. Así, el gobierno neerlandés busca ampliar significativamente el número de efectivos militares y reservistas, y la participación de una figura tan popular como Máxima tiene un fuerte efecto simbólico para incentivar nuevas incorporaciones.

Tras recibir su boina con el emblema del león dorado sobre fondo rojo, distintivo asociado al Estado Mayor, la reina quedó asignada al Gabinete Militar de Su Majestad el Rey. Allí desarrollará una función amplia y estratégica dentro de la estructura de la Real Fuerza Terrestre, sin pertenecer a un regimiento específico. Ahora, su caso es considerado uno de los movimientos más singulares de la realeza europea en 2026.

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