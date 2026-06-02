Apareció un video que muestra qué decía Claudio Barrelier sobre la violencia de género en 2015

El único imputado y detenido por el femicidio de Agostina Vega realizó entrevistas callejeras a seis meses del primer Ni Una Menos para consultar por la adopción homoparental, el aborto y la violencia machista.

El único imputado y detenido por el femicidio de Agostina Vega, Claudio Barrelier , realizó entrevistas callejeras en 2015 para consultarle a otros cordobeses sus opiniones sobre la adopción homoparental, la legalización del aborto y la violencia de género en el ambiente doméstico.

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El video de archivo data del 4 de diciembre de 2015, 10 días después del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y a seis meses de la primera movilización de Ni Una Menos contra los femicidios en todo el país el 3 de junio tras el femicidio de Chiara López a manos de Manuel Mansilla.

Las tres preguntas que realizó a las personas entrevistadas eran "¿Cree que las parejas homosexuales pueden criar hijos?", "¿Cree que el aborto tiene que legalizarse?" y "¿Qué opina sobre la violencia de género y la familia?" . Hace 11 años, Barrelier tenía 22 y ya sumaba denuncia por abuso sexual infantil en su historial, que fue desestimada por la Justicia .

En el video de archivo, todas las personas que contestaron se manifestaron en contra de la violencia de género, pero una señora en particular le explicó por qué más de 10 años antes de que el empleado de Squad Security , que presta servicio al Municipio de la Ciudad de Córdoba, fuera el último en ver con vida a Agostina.

"Es un error de la humanidad, no debería existir, pero lamentablemente tenemos una cultura machista. No me refiero a los hombres solamente, somos machistas y eso tiene generalizado la violencia contra la mujer, siempre lo hubo, toda la vida hubo violencia contra las mujeres... y contra los hombres también, pero es una aberración, no debería existir y debería estar más penalizada", le había respondido la mujer a la última pregunta.

La casa de Claudio Barrelier habría sido el escenario de otros abusos sexuales

La vivienda ubicada en la calle Juan del Campillo 878, en el barrio de Cofico (Córdoba), no era un domicilio cualquiera. Desde hacía años, los vecinos observaban con temor el movimiento del lugar: fiestas descontroladas, banderas del club Instituto y barras que cortaban la calle. Allí vivía Claudio Gabriel Barrelier, un empleado municipal del área de Tránsito de 33 años que actuaba con total impunidad, como si fuera el dueño de la cuadra.

Lo que pocos sabían entonces era que esa misma propiedad escondía un oscuro historial. Según revelaron en A24, la casa habría sido el escenario de al menos tres o cuatro episodios de violencia sexual contra mujeres a lo largo de una década.

En las últimas horas, al menos tres mujeres acercaron nuevos y estremecedores testimonios a los abogados de la familia de Agostina. Todos los relatos apuntan al mismo sospechoso y a la misma dirección.

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El caso más grave corresponde a una mujer que denunció haber sido víctima de una violación grupal hace diez años, cuando tenía apenas 12 años y Barrelier, 22. Según la información difundida por el periodista, la denunciante detalló que fue captada por el imputado y otras personas vinculadas a la barra de Instituto y trasladada a la vivienda de Cofico, donde abusaron de ella en grupo.

"Lo que ella relató es que en esa misma 'casa del terror' la violaron en grupo. Y la soltaron como si no les importara si hacía la denuncia o no. La hizo y no pasó nada", precisó Wiñazki.

La víctima, cuya identidad se mantiene bajo reserva, decidió romper el silencio tras reconocer el rostro de Barrelier en los medios nacionales. Su objetivo es aportar pruebas para evitar que el acusado vuelva a quedar libre.

Además de este brutal episodio, existen otros dos testimonios vinculados a presuntos abusos sexuales cometidos en la misma propiedad. Los tres relatos serán presentados formalmente ante la Justicia para que evalúe su incorporación al expediente del femicidio. Tras conocerse el caso, la Municipalidad de Córdoba dio de baja inmediatamente a Barrelier de sus funciones.