La desesperación de la madre del niño argentino buscado tras los terremotos en Venezuela: "Pido mucha oración" Blancalinda Martínez Colorado, mamá de Lucas Gámez, se refirió a los operativos para intentar hallar a su hijo bajo los escombros de un edificio. "Donde se sospecha que está es muy profundo", expresó. Por Agregar C5N en









Lucas Gámez, el niño argentino desaparecido en Venezuela.

La madre de Lucas Gámez, el niño argentino de 8 años que permanece desaparecido tras los terremotos en Venezuela, publicó un video en Instagram donde pidió "mucha oración" para tener "buenas noticias". Se presume que el menor se encuentra bajo los escombros del edificio Miramar, ubicado en Caraballeda, en el estado La Guaira. Mientras su familia mantiene la esperanza de encontrarlo, se desarrolla un fuerte operativo.

Su mamá, Blancalinda Martínez Colorado, publicó un video en sus redes sociales en el que pidió apoyo a la comunidad: "Sé que siempre les pido lo mismo, pero para mí es muy importante, porque la oración de mucha gente que se ha conectado con Lucas, increíblemente sin conocerlo, es lo que nos ha mantenido con fuerza y con serenidad a su papá, a mí y a todos los que estamos en este proceso de la búsqueda".

En tal sentido, se refirió al operativo de las autoridades. "Gracias a toda la gente que ha estado pendiente, a todos los mensajitos lindos que nos llenan el alma. Anoche llovió y tuvimos que frenar. Ahora activamos nuevamente y esperamos traer buenas noticias en el transcurso del día. Donde se sospecha que está Lucas es muy profundo, así que va a llevar unas por lo menos cinco horas poder llegar hasta allí. Les pido mucha oración", expresó.

La madre de Lucas pide que porfavor sigan orando por su hijo. Que ya falta poco para llegar a el y que las oraciones de la gente ha ayudado. #Venezuela #TerremotoVE pic.twitter.com/jiIimXpHk0 — Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) June 30, 2026 El niño se encontraba junto a sus tíos en un edificio en La Guaira al momento del derrumbe y, mientras avanzan las tareas de rescate, su familia mantiene la esperanza de encontrarlo con vida. Sus familiares vivían en el segundo piso de la construcción, pero ese día el ascensor correspondiente a los pisos pares estaba fuera de servicio, por lo que utilizaron el ascensor destinado a los pisos impares. Por este motivo, no están seguros sobre si logró entrar al segundo piso o si estaba en la escalera o en el pasillo.

Durante el fin de semana, la familia atravesó un momento de enorme expectativa que finalmente terminó en desilusión. Habían encontrado a alguien entre los escombros, se comunicaron con ellos antes de extraer el cuerpo, y finalmente era el cadáver de una persona adulta.

Mientras tanto, mantienen la esperanza apoyados en que es un chico de complexión delgada, por lo que podría haber quedado atrapado entre los restos del derrumbe sin haber sufrido heridas de gravedad. El Gobierno reforzará la ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos El Gobierno reforzará la ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos que han azotado al norte del país desde el pasado miércoles. Además, se informó que fallecieron seis ciudadanos argentinos y hay ocho solicitudes para encontrar ciudadanos sin paradero, a la vez que una persona se encuentra hospitalizada. "Se va a reforzar la asistencia argentina en territorio venezolano con el envío de una nueva carga en avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina que incluirá cinco piletones de agua, un generador, un equipo sanitario, carpas, una cocina de campaña y material de comunicaciones. También se sumarán dos perros de búsqueda con sus guías. Además viajarán 38 efectivos para ampliar las capacidades argentinas en el terreno", expresó este martes en conferencia de prensa el vocero presidencial, Adrián Ravier. Argentina ya colaboró con aeronaves, expertos especializados en diferentes áreas, equipamiento y medicamentos, entre otros elementos, y es uno de los países de América Latina que más asistencia prestó en estos días aciagos.