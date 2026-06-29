Terremotos en Venezuela: se registró una nueva réplica en Caracas, mientras se agota el tiempo para hallar sobrevivientes

Autoridades venezolanas confirmaron que hasta el momento se registraron 1.450 muertos y más de 3.000 heridos. “Estamos en horas críticas, en horas cruciales para seguir rescatando vidas”, confirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

A cinco días de los dos terremotos que se sintió en Venezuela y que provocó hasta el momento 1450 víctimas, en las primeras horas de este lunes se sintió una nueva réplica en de magnitud 4,2 en Caracas, según confirmó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

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El episodio se registró minutos después de las 7, hora local. “Se nos movió el piso”, relataron trabajadores en primera persona con el periodista Adrián Salonia, corresponsal de C5N en territorio venezolano y agregaron: “Fue algo rápido. Estábamos esperando a que abran las puertas del restaurante donde trabajamos y lo sentimos”.

“Sentí a réplica cuando estaba atendiendo a una persona para hacerle entrega de insumos, ya que somos un centro de acopio, y en ese momento se activaron las alarmas en la base aéreas La Carlota, escuchamos que se activaron las alarmas de las ambulancias y sentimos el movimiento acá ”, detalló otro trabajador.

Por su parte, otra persona explicó que “esta fue la primera del día” ya que “durante la madrugada se ha sentido otra”. “De la réplica de ahora no se sabe bien de cuánto fue, pero por el movimiento seguro fue más de 4.3”, sostuvieron.

Funvisis reportó un sismo de magnitud 4,2 con epicentro en el mar, a 10 kilómetros al este de La Guaira y 11 kilómetros al oeste de Naiguatá. De acuerdo con el reporte sísmico oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:01 (hora local) con una profundidad muy superficial de 2.9 kilómetros, que terminó trasladándose a la misma zona costera.

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Minutos después se registró un nuevo sismo en la región, esta vez de magnitud 2,7. Este último evento se localizó a 10 kilómetros al sureste de La Guaira y a 12 kilómetros al suroeste de Naiguatá, con una profundidad de 5.0 kilómetros.

Venezuela sufrió una de las mayores catástrofes naturales con dos sismos de 7,2 y 7,5 de magnitud que sacudieron el norte de país. Hasta el momento, las autoridades nacionales confirmaron un total de 1.450 víctimas fatales, en tanto que los heridos ya suman 3.150 y el de familias damnificadas asciende a 12.721.

#sismo reportado por los usuarios de la app Sismo Detector a 9km de #Caracas, Venezuela. 1087 reportes en un radio de 81km. Descarga la app desde https://t.co/jS9crK4Riw para recibir alertas en tiempo real pic.twitter.com/SvL2EfKwNG — Earthquake Network (@SismoDetector) June 29, 2026

Terremotos en Venezuela: se agota el tiempo para hallar sobrevivientes

A cuatro días de los dos terremotos que afectaron a Venezuela, las autoridades y rescatistas trabajan a contrarreloj para intentar encontrar más sobrevivientes, aunque la esperanzas disminuyen.

“Estamos en horas críticas, en horas cruciales para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o que no pueden regresar, por alguna razón, a sus viviendas”, afirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmando la cantidad de muertos y heridos.

De igual modo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que las tareas de rescate continuarán luego de informar que durante la jornada encontraron sobrevivientes. “Las labores de rescate y salvamento continúan. Hoy (domingo) hemos recuperado personas con vida y, por lo tanto, las labores no se suspenden. Nosotros siempre mantenemos la esperanza”, indicó.