El Gobierno reforzará la ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos El vocero presidencial, Adrián Ravier, informó sobre el envío de una nueva carga en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, que consiste en distintos elementos y en personal militar para ampliar las capacidades en el terreno. Por Agregar C5N en









Los terremotos vienen golpeando a Venezuela desde el 24 de junio.

El Gobierno reforzará la ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos que han azotado al norte del país desde el pasado miércoles. Además, se informó que fallecieron seis ciudadanos argentinos y hay ocho solicitudes para encontrar ciudadanos sin paradero, a la vez que una persona se encuentra hospitalizada.

"Se va a reforzar la asistencia argentina en territorio venezolano con el envío de una nueva carga en avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina que incluirá cinco piletones de agua, un generador, un equipo sanitario, carpas, una cocina de campaña y material de comunicaciones. También se sumarán dos perros de búsqueda con sus guías. Además viajarán 38 efectivos para ampliar las capacidades argentinas en el terreno", expresó este martes en conferencia de prensa el vocero presidencial, Adrián Ravier.

Argentina ya colaboró con aeronaves, expertos especializados en diferentes áreas, equipamiento y medicamentos, entre otros elementos, y es uno de los países de América Latina que más asistencia prestó en estos días aciagos.

Desde el viernes, la República Argentina se encuentra enviando ayuda humanitaria a las zonas afectadas en Venezuela, siendo uno de los países que más colaboración ha prestado en América Latina.



Ya son de público conocimiento los recursos con los que la Argentina ha colaborado: 3… pic.twitter.com/0E5k2rEip7 — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) June 30, 2026 Terremotos en Venezuela: seis ciudadanos argentinos fallecidos Además, el portavoz reportó que "han fallecido seis ciudadanos argentinos, hay ocho solicitudes para encontrar ciudadanos sin paradero y una persona se encuentra hospitalizada". "La cancillería argentina ha recibido 235 solicitudes vía e-mail y celular para resolver distintas situaciones", precisó.

"El Gobierno nacional acompaña a sus familias y seres queridos en este doloroso momento. Los funcionarios nacionales ya han iniciado contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares y con aquellos que solicitaron la búsqueda de paradero", expresó.

"Con el objetivo de acompañar a todas las familias que lo precisen y debido a que Argentina todavía no dispone de una representación consular, Cancillería puso a disposición un celular de emergencia. El número es +58 414 2387 145", informó Ravier.