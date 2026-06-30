El Gobierno reforzará la ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos que han azotado al norte del país desde el pasado miércoles. Además, se informó que fallecieron seis ciudadanos argentinos y hay ocho solicitudes para encontrar ciudadanos sin paradero, a la vez que una persona se encuentra hospitalizada.
"Se va a reforzar la asistencia argentina en territorio venezolano con el envío de una nueva carga en avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina que incluirá cinco piletones de agua, un generador, un equipo sanitario, carpas, una cocina de campaña y material de comunicaciones. También se sumarán dos perros de búsqueda con sus guías. Además viajarán 38 efectivos para ampliar las capacidades argentinas en el terreno", expresó este martes en conferencia de prensa el vocero presidencial, Adrián Ravier.
Argentina ya colaboró con aeronaves, expertos especializados en diferentes áreas, equipamiento y medicamentos, entre otros elementos, y es uno de los países de América Latina que más asistencia prestó en estos días aciagos.
Terremotos en Venezuela: seis ciudadanos argentinos fallecidos
Además, el portavoz reportó que "han fallecido seis ciudadanos argentinos, hay ocho solicitudes para encontrar ciudadanos sin paradero y una persona se encuentra hospitalizada". "La cancillería argentina ha recibido 235 solicitudes vía e-mail y celular para resolver distintas situaciones", precisó.
"El Gobierno nacional acompaña a sus familias y seres queridos en este doloroso momento. Los funcionarios nacionales ya han iniciado contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares y con aquellos que solicitaron la búsqueda de paradero", expresó.
"Con el objetivo de acompañar a todas las familias que lo precisen y debido a que Argentina todavía no dispone de una representación consular, Cancillería puso a disposición un celular de emergencia. El número es +58 414 2387 145", informó Ravier.