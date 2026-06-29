"No tengo palabras": el dolor del padre del niño argentino desaparecido tras los terremotos en Venezuela El menor se llama Lucas Gámez y tiene 8 años. Las autoridades lo buscan bajo los escombros de un edificio ubicado en Caraballeda, luego de los movimientos sísmicos. Por Agregar C5N en









Lucas Gámez, el niño argentino desaparecido en Venezuela.

Lucas Gámez, niño argentino de 8 años, permanece desaparecido, probablemente bajo los escombros del edificio Miramar, ubicado en Caraballeda, en el estado La Guaira, afectado por los terremotos que golpearon el pasado 24 de junio al norte de Venezuela. Mientras su familia mantiene la esperanza de encontrarlo, se desarrolla un fuerte operativo para encontrarlo.

En diálogo con De Una por C5N, el padre del niño, Marcos Gámez, se refirió a los operativos para hallar a su hijo y otras personas desaparecidas. "Una cosa es contarlo o verlo por videos y otra es estar presente. Estamos en la búsqueda constante y sacando escombros pesados para ver si podemos localizar a Lucas sano y salvo. No solamente lo estoy viviendo yo, sino además otras miles de personas. No tengo palabras para describirlo", expresó.

En tal sentido, destacó el respaldo de otros países, aunque remarcó el despliegue de la población: "En algunos momentos las autoridades nos dijeron que escucharon la voz de un niño y empezamos a preguntar quiénes de los afectados también tenían niños de una edad similar. Descubrimos que hay otro niño de nueve años pero este niño estaba en un piso siete, mientras que Lucas estaba en el ocho. Hay apoyo internacional pero el tema de remover escombros es más nuestro como comunidad".

Lucas Gámez, el niño argentino desaparecido en Venezuela. "Hay momentos de bajones. En algún momento de la tarde nos dijeron ayer a la tarde que habían encontrado a Lucas y al final después nos dijeron que finalmente era un adulto masculino. Fue muy decepcionante y frustrante", lamentó en esta línea.

El niño se encontraba junto a sus tíos en el edificio al momento del derrumbe y, mientras avanzan las tareas de rescate, su familia mantiene la esperanza de encontrarlo con vida. Sus familiares vivían en el segundo piso de la construcción, pero ese día el ascensor correspondiente a los pisos pares estaba fuera de servicio, por lo que utilizaron el ascensor destinado a los pisos impares. Por este motivo, no están seguros sobre si logró entrar al segundo piso o si estaba en la escalera o en el pasillo.

El apoyo de Nayib Bukele a la familia de Lucas Gámez El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se expresó sobre el tema, ya que el grupo USAR El Salvador participa de las tareas de rescate en el norte de Venezuela. "Muchas veces nos dijeron que no había señales de vida, pero la madre de Lucas ha mantenido la fe, y nosotros también. Durante varios días hemos estado trabajando con menos de un 0.01 % de probabilidades. Pero vamos a seguir. Para Dios no hay nada imposible", escribió en su cuenta de X.