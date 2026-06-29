29 de junio de 2026 Inicio
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Terremotos en Venezuela: el feroz cruce entre Diosdado Cabello y un rescatista de Estados Unidos

El ministro del Interior del país caribeño discutió con un integrante de los operativos para buscar sobrevivientes, luego de los devastadores movimientos sísmicos.

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Terremotos en Venezuela: el feroz cruce entre Diosdado Cabello y un rescatista de Estados Unidos

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, se cruzó con un rescatista de Estados Unidos mientras transcurrían los operativos de rescate luego de los dos terremotos que sacudieron al país y que provocaron una de las mayores tragedias de su historia reciente.

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En videos en las redes sociales se observa el momento en el que el rescatista estadounidense le pidió a Cabello que "retroceda" debido a que las autoridades buscaban trabajar en la zona ya que posiblemente se encontraba una persona con vida atrapada. "Hay alguien justo aquí que está gritando auxilio", expresó el colaborador.

Por su parte, el ministro venezolano se mantuvo en el lugar y respondió: "Retrocede. De vuelta al camión. De vuelta al camión". En tanto, en otro video, el integrante del equipo estadounidense aseveró: "No estoy feliz con esta situación. ¿No quieres que vaya y ayude a la persona que está allí?"

La situación generó debate en las redes sociales sobre las posturas de Cabello y del rescatista. En este marco, el periodista Darvinson Rojas afirmó que el ministro pidió que se apague una camioneta que se encontraba en la zona para escuchar a posibles sobrevivientes bajo los escombros.

Según los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos, el fenómeno comenzó con un primer sismo de magnitud 7,2, cuyo epicentro se localizó al oeste de Morón, a 168 kilómetros de Caracas. Apenas un minuto después, un segundo temblor alcanzó una magnitud de 7,5. La onda expansiva y las réplicas fueron de tal intensidad que se sintieron con fuerza incluso en la Amazonía brasileña, a unos 1.700 kilómetros de la capital venezolana, obligando a evacuar edificios en múltiples ciudades.

Ante la gravedad de la crisis, la comunidad internacional reaccionó, ya que gobiernos de una docena de países, incluidos Estados Unidos, México, El Salvador, República Dominicana, China, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá y Uruguay, ofrecieron asistencia formalmente.

Los terremotos en Venezuela ya causaron 1.719 muertos y 5.034 heridos

El gobierno de Venezuela confirmó este lunes que los dos terremotos de 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela dejaron un saldo de 1.719 muertos y 5.034 heridos. Ambas cifras crecieron en solo 24 horas, este domingo los decesos informados eran 1.450 y los hospitalizados eran 3.150.

Las cifras fueron informadas por el titular del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, durante el reporte diario, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más golpeadas por los sismos.

En paralelo, Naciones Unidas mantiene su estimación de que hasta 50.000 personas podrían permanecer desaparecidas como consecuencia de la catástrofe. En las primeras horas de este lunes se sintió una nueva réplica en de magnitud 4,2 en Caracas, según confirmó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

“Estamos en horas críticas, en horas cruciales para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o que no pueden regresar, por alguna razón, a sus viviendas”, había advertido Rodríguez.

La iniciativa ciudadana Desaparecidos terremoto Venezuela registró en su página web 45.648 personas todavía desaparecidas y 15.376 ya localizadas.

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