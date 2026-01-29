29 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Israel reconoció que su ofensiva en Gaza provocó la muerte de 70.000 palestinos

Un alto mando militar israelí admitió ante medios locales una cifra de víctimas que coincide con los registros del Ministerio de Sanidad gazatí. El dato surge tras meses de cuestionamientos oficiales hacia la veracidad de los reportes de la Franja.

Por
La franja de Gaza tras los ataques de Israel. 

La franja de Gaza tras los ataques de Israel. 

Reuters

El ejército de Israel estimó esta semana en cerca de 70 mil el total de fallecidos en la Franja de Gaza desde el inicio de la invasión en octubre de 2023. Un alto mando de las fuerzas de seguridad reveló este balance a corresponsales militares nacionales bajo condición de anonimato. La información valida los registros presentados por las autoridades sanitarias palestinas, los cuales superan actualmente las 71 mil víctimas fatales.

Donald Trump anunció el envío de más buques militares a Irán
Te puede interesar:

Trump anunció el envío de más buques militares a Irán

La admisión representa un giro en la comunicación oficial del gobierno de Benjamín Netanyahu: durante gran parte del conflicto, el Ministerio de Exteriores calificó las estadísticas de Hamás como "engañosas y poco fiables". Sin embargo, los nuevos números internos del comando israelí se alinean con los reportes que la Organización de Naciones Unidas (ONU) toma como referencia para sus informes de situación.

El Ministerio de Sanidad de Gaza detalló que al menos 71.667 personas perdieron la vida por los bombardeos y la incursión terrestre. Aseguran que más del 90% de los cuerpos cuentan con identificación de nombre, edad y género. Estas bases de datos incluyen a civiles y milicianos sin distinción, aunque investigaciones independientes sugieren una altísima tasa de mortalidad no combatiente.

Israel lanza ataques aéreos contra Hamas en Gaza
Los bombardeos en Gaza dejaron un alto porcentaje de civiles muertos.

Los bombardeos en Gaza dejaron un alto porcentaje de civiles muertos.

La inteligencia militar de Israel maneja documentos clasificados que sitúan el porcentaje de víctimas civiles en un 83%. Por su parte, la organización Acled señaló que desde marzo la proporción de muertes civiles alcanzó el 94%. Therese Pettersson, analista del Programa de Datos de Conflictos de la Universidad de Uppsala, en Suecia, indicó que "todo apunta" a que la cifra real de inocentes está por encima del 80%.

El impacto de la guerra trasciende los enfrentamientos directos y los ataques aéreos. Las autoridades sanitarias advierten que miles de personas permanecen bajo los escombros de los edificios destruidos. A esta situación se suman al menos 440 palestinos muertos por cuadros graves de desnutrición debido al bloqueo de suministros básicos.

La postura histórica de los aliados también quedó bajo la lupa tras esta filtración. Joe Biden, durante su etapa como presidente, manifestó en 2023 su desconfianza hacia los números palestinos. "No confío en que los palestinos estén diciendo la verdad sobre cuántas personas han muerto", afirmó el exmandatario en aquel momento de tensión diplomática.

Hallaron los restos de Ran Gvili, el último rehén en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) recuperaron los restos del sargento mayor Ran Gvili, el último de los secuestrados el 7 de octubre de 2023 que permanecía en la Franja. El operativo concluyó el domingo por la noche tras una serie de misiones clandestinas en el norte del enclave palestino. La identidad del uniformado recibió la confirmación oficial del Instituto Nacional de Medicina Forense y asesores rabínicos.

Ran Gvili rehén Gaza Israel Medio Oriente

La inteligencia militar determinó que Gvili murió el mismo día del ataque inicial de Hamás. Su cuerpo fue inhumado en un cementerio musulmán en la zona de Shejaiay Darah-Tuffah. Las FDI sospechan que la Yihad Islámica Palestina realizó el entierro bajo la creencia errónea de que se trataba de uno de sus propios combatientes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ran Gvili fue asesinado el 7 de octubre y su cuerpo fue trasladado a Gaza.

El ejército israelí halló los restos de Ran Gvili, el último rehén en Gaza

El ayatolá Alí Khamenei, líder del régimen, respondió a Trump por la llegada del portaaviones a costas iraníes.

Irán amenazó con una "guerra total" ante posibles ataques de Estados Unidos

Donald Trump aseguró que evitó cientos de ejecuciones en Irán.

Trump anunció que una "enorme" flota militar de Estados Unidos se dirige hacia Irán

Israel mató a 11 palestinos en Gaza.

¿Se rompe la tregua en Gaza? Israel mató a 11 palestinos pese al alto el fuego

Los líderes de EEUU e Israel.

Netanyahu aceptó la invitación de Trump para formar parte del "Consejo de Paz"

El Gobierno acusó a la Fuerza Quds de los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994.

Qué es la Fuerza Quds, declarada organización terrorista por el Gobierno en línea con Estados Unidos

Rating Cero

Flor Vigna lanza un nuevo tema con palitos para un ex.
play

Flor Vigna reveló amenazas de un exnovio y en redes apuntaron a Luciano Castro

La mediática dio detalles de su relación con el creador digital.

"Me enseñó...": Julieta Poggio reveló detalles de la relación abierta con su novio

La influencer y el streamer iniciaron un romance confirmado por sus allegados.

¿Nació el amor? Una modelo argentina estaría saliendo con un famoso streamer

Se conoció quién fue el amor oculto de la actriz cuando empezó a actuar.

"Un amor lejos de todos": Pilar Gamboa reveló que tuvo un romance oculto con un famoso actor

Los famosos fueron captados en un video donde se los vio a los besos en un boliche.

"La pasé muy bien": Ian Lucas confirmó el romance con Evangelina Anderson

El reality busca atraer al público con perfiles de figuras conocidas y nuevos mediáticos.

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los famosos confirmados

últimas noticias

Los ataques rusos sobre las centrales energéticas de Ucrania hace que la gente se quede sin calefacción en uno de los inviernos más duros de los últimos años, con temperaturas inferiores a los -20° C.

Donald Trump anunció una tregua de una semana en la guerra entre Rusia y Ucrania

Hace 7 minutos
El choque se produjo en la intersección de la avenida Luro y la calle Angelelli.

Mar del Plata: escapaba de la Policía, chocó contra un patrullero y murió

Hace 29 minutos
El jugador también integró la Selección argentina en la Copa América 2024.

Un campeón del mundo argentino jugará en otro equipo y busca volver a la Selección: "Está en mi cabeza"

Hace 1 hora
Patricia Bullrich encabezará el encuentro en el Senado.

Patricia Bullrich recibirá en el Senado a los familiares de Jeremías Monzón tras el crimen

Hace 1 hora
Cecilia Roth en la piel de Moria Casán.

Cecilia Roth desmintió conflictos con sus compañeras de elenco: "No fue así para nada"

Hace 1 hora