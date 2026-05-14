Aumento en la Asignación por Matrimonio de ANSES: a cuánto llega desde mayo 2026

Con la actualización del 3,38%, el beneficio modificó su costo y podrá solicitarse de manera presencial o virtual por quienes cumplan los requisitos del SUAF.

Se declaró un aumento en la Asignación por Matrimonio de ANSES.

Aumento en la Asignación por Matrimonio de ANSES : la Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un aumento en la Asignación por Matrimonio, ¿a cuánto llega desde mayo de 2026?

En asignaciones muy importantes: cuál es el aumento clave que definió ANSES para mayo 2026

El incremento fue oficializado mediante la Resolución 111/2026 y forma parte de la actualización mensual basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El trámite para solicitar la asignación puede realizarse desde los dos meses y hasta dos años después de la fecha del casamiento. La gestión está habilitada tanto de manera presencial en oficinas de ANSES con turno previo como a través del sistema de Atención Virtual disponible en el portal oficial del organismo. Además, para cobrar el beneficio es fundamental que el matrimonio esté correctamente registrado en la base de datos de ANSES.

A cuánto llega la Asignación por Matrimonio de ANSES en mayo 2026

Desde mayo de 2026, el monto de la asignación por matrimonio asciende a $123.307 por única vez. Se trata de un pago único destinado a personas que hayan contraído matrimonio y estén incluidas dentro del SUAF. La prestación está dirigida a determinados grupos alcanzados por el Sistema Único de Asignaciones Familiares.

Pueden cobrarla:

Trabajadores en relación de dependencia;

Titulares de la prestación por desempleo;

Beneficiarios de una ART;

Titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

En cambio, no corresponde para:

Jubilados y pensionados del SIPA;

Monotributistas.

Cuáles son los requisitos para cobrar el beneficio

Para acceder a la asignación por matrimonio, ANSES exige:

Contar con una antigüedad mínima de seis meses en el empleo;

Tener el matrimonio registrado en la base de datos del organismo;

Respetar los topes de ingresos establecidos para el SUAF.

En caso de que el casamiento no figure acreditado, será necesario presentar la partida emitida por el Registro Civil.