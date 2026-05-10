10 de mayo de 2026 Inicio
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Brutal atentado en Pakistán: 15 policías muertos

Un puesto de control en Bannu, cerca de la frontera con Afganistán, sufrió un ataque de parte de un coche bomba, seguido de un tiroteo contra los agentes. Un grupo islamista vinculado a los talibanes se atribuyó la agresión.

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El ataque dejó al edificio del puesto de control reducido a escombros.

El ataque dejó al edificio del puesto de control reducido a escombros.

BBC

Un atentado con coche bomba contra un puesto de control en el noroeste de Pakistán causó la muerte de quince policías durante la noche del sábado. Tras la explosión del vehículo, un atacante entró en un edificio contiguo y disparó contra los agentes que se encontraban en el lugar.

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El hecho ocurrió en Bannu, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, cerca de la frontera con Afganistán. El ataque fue reivindicado por Ittehad-ul-Mujahideen, una creciente alianza militante islamista vinculada a los talibanes pakistaníes.

Las imágenes del lugar muestran que el puesto de control había quedado reducido a escombros, con metal retorcido y restos esparcidos por la zona circundante.

Tres agentes fueron rescatados con vida de entre los restos del accidente y trasladados al hospital, donde se encuentran en condición estable. "Este acto cobarde de los extremistas es intolerable y la sangre de los asesinados tendrá justicia", expresó en un comunicado el oficial superior de policía de Bannu, Sajjad Khan, a la vez que se puso en marcha un operativo para dar con los responsables.

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Por su parte, el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas y afirmó que la nación "apoya incondicionalmente a sus fuerzas de seguridad". "Las nefastas intenciones de los terroristas serán derrotadas", sostuvo.

Los ataques perpetrados por diversos grupos armados son relativamente comunes en Pakistán. En febrero, decenas de personas murieron y más de 160 resultaron heridas en un atentado suicida con bomba contra una mezquita en la capital, Islamabad, un ataque reivindicado por el grupo Estado Islámico.

Esto ocurrió pocos días después de una serie de ataques con armas de fuego y bombas en la provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán, que es escenario de un violento movimiento separatista.

Islamabad culpa a Afganistán de dar refugio a militantes que utilizan territorio afgano para planear ataques en Pakistán, algo que los talibanes afganos niegan.

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