¿Se rompe la tregua en Gaza? Israel mató a 11 palestinos pese al alto el fuego

Los ataques se produjeron mientras sigue vigente el acuerdo de cese de hostilidades con Hamás. Entre las víctimas se encuentran tres periodistas y dos niños.

Israel mató a 11 palestinos en Gaza.

Israel mató a 11 palestinos en Gaza.

Israel lanzó nuevos ataques sobre la Franja de Gaza y asesinó a 11 palestinos, entre ellos tres periodistas y dos niños, pese al acuerdo de alto el fuego con el grupo islamista Hamás. Además, ordenó la evacuación de decenas de familias palestinas, una decisión que tensiona el frágil acuerdo de paz en Medio Oriente.

Los líderes de EEUU e Israel.
El Ejército de Israel admitió el ataque y marcó que reconoció a "varios sospechosos que operaban un avión no tripulado afiliado a Hamás" en Gaza, en referencia a los asesinatos de los periodistas. También agregó que "tras la identificación y debido a la amenaza que representaba el dron para las tropas, las FDI atacaron con precisión a los sospechosos que activaron el dron".

Por su parte, en un comunicado, el Sindicato de Periodistas Palestinos señaló que los trabajadores de prensa "estaban llevando a cabo una misión humanitaria y periodística para filmar y documentar el sufrimiento de los civiles en los campos de desplazados". En tanto, distintos medios locales detallaron que los periodistas se dirigían a un campamento.

Israel lanza ataques aéreos contra Hamas en Gaza
Israel mató a 11 palestinos en Gaza.

Israel mató a 11 palestinos en Gaza.

Por otro lado, las autoridades confirmaron que tres personas, entre ellas un niño de 10 años, murieron por una serie de bombardeos. Además, un niño de 13 y otras dos personas fallecieron en dos tiroteos israelíes en Khan Younis y el Ministerio de Salud de Gaza registró otros tres asesinatos en el enclave palestino por parte de Israel.

En este marco, el país israelí pidió a varias familias palestinas que se retiren de sus hogares luego del alto el fuego alcanzado en octubre de 2025. "Mensaje urgente. La zona está bajo control de las FDI. Deben evacuar inmediatamente", advirtieron unos folletos de la fuerza militar israelí en el barrio de Al-Reqeb.

