ANSES actualizó la Prestación por Desempleo en mayo 2026: qué monto alcanza Anses actualizó una asistencia económica tras la suba del salario mínimo. Los nuevos valores impactan en trabajadores que perdieron su empleo y cobran el beneficio durante mayo. Por + Seguir en







El ANSES actualizó la Prestación por Desempleo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo descentralizado del Estado argentino encargado de gestionar las prestaciones y servicios de seguridad social en todo el país.

Depende del Ministerio de Capital Humano y su función principal es garantizar la cobertura previsional y de seguridad social.

En el mes de mayo 2026, actualizó la Prestación por Desempleo que se gestiona en este organismo, la misma es una asistencia económica.

Para mayo de 2026, los montos vigentes varían entre un mínimo de $181.500 y un máximo de $363.000. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo descentralizado del Estado argentino encargado de gestionar las prestaciones y servicios de seguridad social en todo el país. Depende del Ministerio de Capital Humano y su función principal es garantizar la cobertura previsional y de seguridad social a millones de ciudadanos.

A través de la web oficial (www.anses.gob.ar) o la app, los usuarios pueden consultar fechas de cobro, ver expedientes, cambiar el medio de pago, y subir documentación.

En el mes de mayo 2026, actualizó la Prestación por Desempleo que se gestiona en este organismo, la misma es una asistencia económica destinada a trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa o por finalización de contrato. Por eso, a continuación te contamos más detalles, a cuánto llega en el mes de mayo y quiénes pueden solicitarla.

A cuánto llega la Prestación por Desempleo de ANSES en mayo 2026 Para mayo de 2026, los montos vigentes varían entre un mínimo de $181.500 y un máximo de $363.000. Así quedaron establecidos. Sin embargo, el importe final depende de los ingresos previos y de los aportes registrados por cada trabajador.

Quiénes pueden pedir la Prestación por Desempleo de ANSES Trabajadores permanentes: Acreditar un mínimo de 6 meses de aportes en los últimos 3 años previos al despido.

Acreditar un mínimo de 6 meses de aportes en los últimos 3 años previos al despido. Trabajadores eventuales o de temporada: Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, y más de 90 días en el último año.

Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, y más de 90 días en el último año. Trabajadores de la construcción: Registrar al menos 8 meses de aportes dentro de los últimos 2 años. ANSES Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo de ANSES Anses confirmó el siguiente cronograma: DNI terminados en 0 y 1 : 22 de mayo.

: 22 de mayo. DNI terminados en 2 y 3 : 26 de mayo.

: 26 de mayo. DNI terminados en 4 y 5 : 27 de mayo.

: 27 de mayo. DNI terminados en 6 y 7 : 28 de mayo.

: 28 de mayo. DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo. Los pagos se acreditan en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario. Desempleo ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció la entrega de un monto especial destinado a un grupo específico de la sociedad. Freepik