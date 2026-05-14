ANSES actualizó la Prestación por Desempleo en mayo 2026: qué monto alcanza

- La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo descentralizado del Estado argentino encargado de gestionar las prestaciones y servicios de seguridad social en todo el país.
- Depende del Ministerio de Capital Humano y su función principal es garantizar la cobertura previsional y de seguridad social.
- En el mes de mayo 2026, actualizó la Prestación por Desempleo que se gestiona en este organismo, la misma es una asistencia económica.
- Para mayo de 2026, los montos vigentes varían entre un mínimo de $181.500 y un máximo de $363.000.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo descentralizado del Estado argentino encargado de gestionar las prestaciones y servicios de seguridad social en todo el país. Depende del Ministerio de Capital Humano y su función principal es garantizar la cobertura previsional y de seguridad social a millones de ciudadanos.
A través de la web oficial (www.anses.gob.ar) o la app, los usuarios pueden consultar fechas de cobro, ver expedientes, cambiar el medio de pago, y subir documentación.
En el mes de mayo 2026, actualizó la Prestación por Desempleo que se gestiona en este organismo, la misma es una asistencia económica destinada a trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa o por finalización de contrato. Por eso, a continuación te contamos más detalles, a cuánto llega en el mes de mayo y quiénes pueden solicitarla.
A cuánto llega la Prestación por Desempleo de ANSES en mayo 2026
Para mayo de 2026, los montos vigentes varían entre un mínimo de $181.500 y un máximo de $363.000. Así quedaron establecidos. Sin embargo, el importe final depende de los ingresos previos y de los aportes registrados por cada trabajador.
Quiénes pueden pedir la Prestación por Desempleo de ANSES
- Trabajadores permanentes: Acreditar un mínimo de 6 meses de aportes en los últimos 3 años previos al despido.
- Trabajadores eventuales o de temporada: Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, y más de 90 días en el último año.
- Trabajadores de la construcción: Registrar al menos 8 meses de aportes dentro de los últimos 2 años.
Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo de ANSES
Anses confirmó el siguiente cronograma:
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo.
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo.
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo.
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo.
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo.
Los pagos se acreditan en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario.
Desempleo ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció la entrega de un monto especial destinado a un grupo específico de la sociedad.
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