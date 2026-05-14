14 de mayo de 2026 Inicio
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ANSES actualizó la Prestación por Desempleo en mayo 2026: qué monto alcanza

Anses actualizó una asistencia económica tras la suba del salario mínimo. Los nuevos valores impactan en trabajadores que perdieron su empleo y cobran el beneficio durante mayo.

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El ANSES actualizó la Prestación por Desempleo.
El ANSES actualizó la Prestación por Desempleo.
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo descentralizado del Estado argentino encargado de gestionar las prestaciones y servicios de seguridad social en todo el país.
  • Depende del Ministerio de Capital Humano y su función principal es garantizar la cobertura previsional y de seguridad social.
  • En el mes de mayo 2026, actualizó la Prestación por Desempleo que se gestiona en este organismo, la misma es una asistencia económica.
  • Para mayo de 2026, los montos vigentes varían entre un mínimo de $181.500 y un máximo de $363.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo descentralizado del Estado argentino encargado de gestionar las prestaciones y servicios de seguridad social en todo el país. Depende del Ministerio de Capital Humano y su función principal es garantizar la cobertura previsional y de seguridad social a millones de ciudadanos.

El monto total general queda fijado en $141.286 por hijo.
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A través de la web oficial (www.anses.gob.ar) o la app, los usuarios pueden consultar fechas de cobro, ver expedientes, cambiar el medio de pago, y subir documentación.

En el mes de mayo 2026, actualizó la Prestación por Desempleo que se gestiona en este organismo, la misma es una asistencia económica destinada a trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa o por finalización de contrato. Por eso, a continuación te contamos más detalles, a cuánto llega en el mes de mayo y quiénes pueden solicitarla.

A cuánto llega la Prestación por Desempleo de ANSES en mayo 2026

Para mayo de 2026, los montos vigentes varían entre un mínimo de $181.500 y un máximo de $363.000. Así quedaron establecidos. Sin embargo, el importe final depende de los ingresos previos y de los aportes registrados por cada trabajador.

Quiénes pueden pedir la Prestación por Desempleo de ANSES

  • Trabajadores permanentes: Acreditar un mínimo de 6 meses de aportes en los últimos 3 años previos al despido.
  • Trabajadores eventuales o de temporada: Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, y más de 90 días en el último año.
  • Trabajadores de la construcción: Registrar al menos 8 meses de aportes dentro de los últimos 2 años.
ANSES

Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo de ANSES

Anses confirmó el siguiente cronograma:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo.
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo.
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo.
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo.

Los pagos se acreditan en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario.

Desempleo ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció la entrega de un monto especial destinado a un grupo específico de la sociedad.

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