Gaza: al menos cuatro muertos tras un ataque de Israel contra una carpa de desplazados Las Fuerzas de Defensa del país de Medio Oriente reconocieron la ofensiva y afirmaron que fue dirigida contra un "terrorista" del grupo islamista, que representaba "una amenaza real". Por + Seguir en







El ataque de Israel se produjo en Gaza. Europa Press

Al menos cuatro personas murieron y varias otras sufrieron heridas luego de un ataque del Ejército de Israel contra una tienda de campaña en la que se encontraban distintos desplazados en la zona de Al-Mawasi, en el marco del conflicto en Medio Oriente.

Según consignó la agencia WAFA, la cantidad de fallecidos podría incrementarse debido a la gravedad de las heridas de algunas personas. El hecho se produjo mientras las víctimas permanecían en una instalación destinada a los que se retiraron de sus residencias debido a la guerra.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reconocieron el ataque y señalaron que estaba dirigido a un "terrorista" del grupo islamista Hamás que "representaba una amenaza real para las FDI y, por tanto, ha sido el objetivo de un ataque de precisión". También marcaron que antes de la ofensiva se realizaron "medidas para minimizar los daños a los civiles, incluyendo el uso de armas de precisión, observaciones aéreas e información de inteligencia adicional".

Israel lanza ataques aéreos contra Hamas en Gaza Gaza sufrió varios ataques por el conflicto. CNN Tras el ataque, ya se registraron 71.388 muertos y 171.269 heridos pese al alto al fuego acordado entre Israel y Hamás. Este tipo de operativos selectivos constituye una parte central de la estrategia de Israel, cuyo objetivo principal es desmantelar por completo la capacidad militar y de liderazgo del grupo islamista.

En tal sentido, el gobierno de Benjamin Netanyahu reafirmó en varias oportunidades que no detendrá sus acciones hasta lograr la eliminación total de la capacidad de combate de Hamás y liberar a los rehenes retenidos en Gaza.