5 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Gaza: al menos cuatro muertos tras un ataque de Israel contra una carpa de desplazados

Las Fuerzas de Defensa del país de Medio Oriente reconocieron la ofensiva y afirmaron que fue dirigida contra un "terrorista" del grupo islamista, que representaba "una amenaza real".

Por
El ataque de Israel se produjo en Gaza.

El ataque de Israel se produjo en Gaza.

Europa Press

Al menos cuatro personas murieron y varias otras sufrieron heridas luego de un ataque del Ejército de Israel contra una tienda de campaña en la que se encontraban distintos desplazados en la zona de Al-Mawasi, en el marco del conflicto en Medio Oriente.

El colapso total de la infraestructura de saneamiento dejó a 740.000 personas vulnerables a las inundaciones.
Te puede interesar:

Israel le retiró la licencia a 37 organizaciones humanitarias para trabajar en Gaza y Cisjordania

Según consignó la agencia WAFA, la cantidad de fallecidos podría incrementarse debido a la gravedad de las heridas de algunas personas. El hecho se produjo mientras las víctimas permanecían en una instalación destinada a los que se retiraron de sus residencias debido a la guerra.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reconocieron el ataque y señalaron que estaba dirigido a un "terrorista" del grupo islamista Hamás que "representaba una amenaza real para las FDI y, por tanto, ha sido el objetivo de un ataque de precisión". También marcaron que antes de la ofensiva se realizaron "medidas para minimizar los daños a los civiles, incluyendo el uso de armas de precisión, observaciones aéreas e información de inteligencia adicional".

Israel lanza ataques aéreos contra Hamas en Gaza
Gaza sufrió varios ataques por el conflicto.

Gaza sufrió varios ataques por el conflicto.

Tras el ataque, ya se registraron 71.388 muertos y 171.269 heridos pese al alto al fuego acordado entre Israel y Hamás. Este tipo de operativos selectivos constituye una parte central de la estrategia de Israel, cuyo objetivo principal es desmantelar por completo la capacidad militar y de liderazgo del grupo islamista.

En tal sentido, el gobierno de Benjamin Netanyahu reafirmó en varias oportunidades que no detendrá sus acciones hasta lograr la eliminación total de la capacidad de combate de Hamás y liberar a los rehenes retenidos en Gaza.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Alta tensión en Venezuela por un brutal tiroteo cerca del Palacio de Miraflores

Policía y militantes opositores en Venezuela.

El gobierno de Venezuela decretó la detención de quienes "promuevan o apoyen" el ataque de Estados Unidos

play

Venezuela: denuncian la detención de 14 periodistas y trabajadores de prensa

Donald Trump y Marco Rubio.

Marco Rubio explicó por qué EEUU no capturó más funcionarios venezolanos: "Conseguimos lo prioritario"

Polémico tuit del Departamento de Estado de Estados Unidos: Este es nuestro hemisferio

Polémico tuit del Departamento de Estado de Estados Unidos: "Este es nuestro hemisferio"

Nicolás Maduro en Nueva York.

Así fue la declaración completa de Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos

Rating Cero

Daniela Christiansson y Maxi López con su hija Elle
play

Daniela Christiansson, la prometida de Maxi López, reveló porqué mantiene "cierta distancia" con Wanda Nara

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Se conoció el tráiler de Te van a matar, la primera película de los hermanos Muschietti
play

Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

Miley Cyrus en el Palm Springs International Film Festival Film Awards.
play

Miley Cyrus reveló que "está trabajando duro" en el 20° aniversario de Hannah Montana

Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.
play

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

Con este gesto, Gianinna deja atrás su relación con Daniel Osvaldo.

Blanqueo 2026: quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona

últimas noticias

play

Alta tensión en Venezuela por un brutal tiroteo cerca del Palacio de Miraflores

Hace 22 minutos
El Impuesto al Cheque retiene un 1,2% sobre las transacciones financieras.

Impuesto al Cheque: ARCA dio marcha atrás y excluyó del pago a las billeteras virtuales

Hace 29 minutos
Boca anunció la renovación y mejora de contratos de varios de sus fútbolistas

Boca anunció la renovación y mejora de contratos de varios de sus futbolistas: quiénes son

Hace 43 minutos
Hasta el momento no se reportaron personas afectadas por el contacto con los líquidos.

Olor nauseabundo y corte total de la Ruta 11 entre Pinamar y Ostende por un desborde cloacal

Hace 44 minutos
Consultora privada sostiene que la inflación de alimentos en diciembre superó el 3%

Consultora privada sostiene que la inflación de alimentos en diciembre superó el 3%

Hace 49 minutos