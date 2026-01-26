26 de enero de 2026 Inicio
El ejército israelí halló los restos de Ran Gvili, el último rehén en Gaza

El cuerpo había sido inhumado en un cementerio musulmán, en una ubicación que fue confirmada tras una serie de operaciones clandestinas.

Por
Ran Gvili fue asesinado el 7 de octubre y su cuerpo fue trasladado a Gaza.

Ran Gvili fue asesinado el 7 de octubre y su cuerpo fue trasladado a Gaza.

Reuters

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) encontraron el cuerpo del sargento mayor Ran Gvili, el último rehén israelí que quedaba en Gaza de entre los secuestrados el 7 de octubre de 2023 por el grupo terrorista Hamás.

El ayatolá Alí Khamenei, líder del régimen, respondió a Trump por la llegada del portaaviones a costas iraníes.
Irán amenazó con una "guerra total" ante posibles ataques de Estados Unidos

La identidad de Gvili fue confirmada por el Instituto Nacional de Medicina Forense, asesores rabínicos, la policía y las FDI. Los restos serán devueltos a su familia para su entierro.

El hallazgo ocurrió el domingo por la noche, en el contexto de una serie de operaciones clandestinas para acercarse a la posible ubicación en el norte de Gaza.

Las FDI sospechaban que Gvili, asesinado ese mismo 7 de octubre, estaba enterrado en dos o tres posibles lugares, pero información de inteligencia reciente indicaba que había sido inhumado en un cementerio musulmán en la zona de Shejaiay Darah-Tuffah, al norte de Gaza, en el lado israelí.

Israel lanza ataques aéreos contra Hamas en Gaza
Israel mantiene sus ataques a Hamás en Gaza.

Israel mantiene sus ataques a Hamás en Gaza.

Desde las FDI insinuaron que la Yihad Islámica Palestina podría haber enterrado a Gvili en el cementerio, pensando incorrectamente que era uno de sus propios combatientes o, al menos, palestino.

Además, el ejército había tenido información sobre esta ubicación durante un periodo de tiempo significativo, pero solo la evidencia adicional obtenida durante las operaciones clandestinas del fin de semana permitió considerar a ciencia cierta que se trataba del lugar correcto.

El equipo de las FDI en el terreno también contó con asesores rabínicos y un dentista para intentar ayudar a identificar y confirmar rápidamente sus restos.

