Tras la amenaza de Donald Trump, Irán advierte sobre un posible ataque preventivo contra Estados Unidos e Israel El jefe del ejército iraní, Amir Hatami, respondió a los dichos del presidente estadounidense, quien días atrás habló de posibles intervenciones en la república islámica si se reprime violentamente a los manifestantes en las protestas que se vienen dando en Teherán.







Amir Hatami, actual jefe del ejército iraní. Reuters

El jefe del ejército de Irán, general de división Amir Hatami, amenazó con una acción militar preventiva ante lo que calificó como "retórica" contra el régimen islámico. El oficial, que asumió tras la reciente guerra de 12 días, respondió así a las advertencias de Donald Trump sobre posibles intervenciones estadounidenses si se reprime violentamente a manifestantes en las protestas que se vienen dando en la capital, Teherán, que ya dejaron un saldo de 36 muertos.

Desde Washington, Trump endureció su postura al declarar: “Si empiezan a matar gente como han hecho en el pasado, creo que serán golpeados muy duro por Estados Unidos”. Esta tensión se suma a los recientes ataques israelíes contra altos cargos militares y científicos nucleares, junto a bombardeos estadounidenses sobre centros de enriquecimiento de uranio.

En el plano interno, el presidente Masud Pezeshkian ordenó a las fuerzas de seguridad moderar la respuesta ante las protestas, diferenciando entre manifestantes y "alborotadores". Analistas interpretan este pedido de moderación como una señal de preocupación estatal ante un desafío directo que cuestiona la estabilidad de la teocracia.

Pese a la escalada discursiva, las autoridades iraníes aseguran estar preparadas para cualquier eventualidad bélica. “La República Islámica considera la intensificación de la retórica contra la nación iraní como una amenaza y no dejará que continúe sin respuesta”, manifestó Hatami a través de la agencia estatal IRNA.

Crisis económica y subsidios de emergencia Para intentar mitigar el descontento popular por la inflación, el gobierno comenzó a entregar subsidios equivalentes a u$s7 dólares mensuales para la compra de alimentos básicos. La medida busca paliar el impacto del colapso del rial y el fin del tipo de cambio preferencial que encareció productos esenciales como el aceite y la carne.