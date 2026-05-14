Será feriado el viernes 29 de mayo en 2026: a qué se debe y quiénes tienen fin de semana largo

Con la llegada de la última semana de mayo , comenzaron a multiplicarse las consultas sobre los próximos feriados y posibles fines de semana largos. En ese contexto, quedó confirmado que el jueves 29 de mayo de 2026 será feriado para dos localidades bonaerenses, una medida que impactará en la actividad laboral, escolar y comercial de esas zonas.

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El anuncio también genera expectativa dentro del sector turístico, ya que muchas personas aprovecharán el descanso para realizar escapadas cortas o reorganizar viajes en los últimos días del mes. Además, con un beneficio extra, por el feriado del 25 de mayo en puerta.

El próximo jueves 29 de mayo será feriado en Comandante Nicanor Otamendi y Villalonga . La disposición alcanza a trabajadores del sector público, instituciones educativas y distintas actividades locales de ambas localidades bonaerenses.

En muchos casos, el descanso podría extenderse hasta el fin de semana, especialmente para quienes tengan la posibilidad de tomarse el viernes o cuenten con esquemas laborales flexibles. Por ese motivo, el movimiento turístico interno podría registrar un incremento durante esos días. Además del impacto en las actividades cotidianas, el funcionamiento del transporte y la atención en organismos públicos también podría verse modificado por la jornada no laborable.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario oficial de feriados para 2026 mantiene distintos tipos de jornadas no laborables, entre ellas los feriados inamovibles, trasladables y aquellos definidos con fines turísticos.

Feriados inamovibles

1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza.

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos