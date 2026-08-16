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Viajaban por la ruta pensando que su hijo dormía en el asiento de atrás del auto, pero en realidad estaba muerto

Un matrimonio rumano recorrió 100 kilómetros sin percatarse de que su hijo, de 31 años y con problemas cardíacos, había sufrido un infarto letal. Ocurrió en la Autopista A21, en el norte de Italia.

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El trágico suceso ocurrió en la Autopista A21

El trágico suceso ocurrió en la Autopista A21, entre los peajes de Casteggio y Voghera.

Un matrimonio de origen rumano recorrió alrededor de 100 kilómetros con su hijo muerto a bordo de su automóvil este domingo sobre la Autopista A21, en el norte de Italia, a raíz de un infarto letal que los padres confundieron con un simple sueño del pasajero.

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El dramático trayecto ocurrió en el tramo vial que conecta las localidades de Turín con Piacenza, entre los peajes de Casteggio y Voghera. El padre de la víctima conducía el vehículo, mientras la madre ocupaba el asiento del acompañante.

El prolongado silencio del hombre de 31 años no alertó a los progenitores al inicio del viaje. Ambos adultos supusieron durante buena parte de la ruta que su familiar descansaba en el asiento de atrás del auto.

Con el avance de los kilómetros, la pareja intentó establecer contacto verbal con su hijo y no obtuvo respuesta. Ante la sospecha por la falta de reacción, el matrimonio decidió detener la marcha sobre la banquina. Luego de tocar y sacudir a su hijo, notaron que estaba inconsciente y sin pulso.

Los profesionales médicos confirmaron el deceso en la ruta

De inmediato, los padres del joven solicitaron asistencia al servicio de emergencias médicas de la ciudad de Pavía. Los profesionales de la salud arribaron a la escena y constataron el fallecimiento del individuo.

Según la información provista por la familia al servicio 112, el hombre tenía problemas cardíacos leves y pronunció sus últimas palabras unos 100 kilómetros antes del hallazgo.

El suceso ocurrió en las cercanías de Voghera, una localidad de la región de Lombardía. Las primeras pericias apuntan a un infarto letal, aunque la investigación judicial busca esclarecer las circunstancias exactas de la muerte.

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