29 de julio de 2026 Inicio
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Estados Unidos interceptó un "ataque sorpresa" de Irán contra bases en Medio Oriente

El Comando Central de Estados Unidos informó que "todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito". Además, las fuerzas estadounidenses junto a Arabia Saudita realizaron una ofensiva en Irak con más de 30 ataques aéreos con drones dirigidos en 72 horas.

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La Marina de Estados Unidos.

La Marina de Estados Unidos.

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La tensión crece en Medio Oriente, el Comando Central de Estados Unidos informó que interceptó un "ataque sorpresa" de Irán contra bases. En paralelo, las fuerzas estadounidenses junto a Arabia Saudita realizaron una ofensiva en Irak con más de 30 ataques aéreos con drones dirigidos en 72 horas.

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"Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron múltiples misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas de EE.UU. con base en Oriente Medio. Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito. Las fuerzas de EE.UU. permanecen vigilantes y en un alto estado de preparación", compartió el Comando Central de EE.UU en redes sociales.

Eso no es todo, también se reanudaron los combates en otras zonas de Medio Oriente: Estados Unidos junto a las fuerzas armadas de Arabia Saudita realizaron una ofensiva de "precisión en Irak el 28 de julio contra terroristas alineados con Irán".

"A quienes el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) había ordenado atacar a las fuerzas estadounidenses y la infraestructura energética saudí. Aviones de combate estadounidenses y saudíes atacaron múltiples instalaciones logísticas y de armas terroristas en el este de Irak, en una enérgica respuesta a más de 30 ataques aéreos con drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria Islámica en las últimas 72 horas", sentenciaron desde el Comando.

En esa línea explicaron que "entre febrero y abril de 2026, se registraron más de 600 intentos de ataque contra ciudadanos e instalaciones estadounidenses por parte de milicias terroristas alineadas con Irán en Irak. La Guardia Revolucionaria Islámica y sus grupos terroristas afines deben cesar estos ataques para evitar una mayor respuesta militar de Estados Unidos".

Volodímir Zelenski llegó a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump en medio de la guerra con Rusia

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski aterrizó en Washington para abrir una agenda de reuniones con Donald Trump y su equipo, en busca de respaldo político y militar frente a la ofensiva rusa. También asistirá al funeral del senador republicano Lindsey Graham.

“Ya estoy en Estados Unidos. La agenda incluye reuniones con el presidente Trump, su equipo y quienes puedan apoyar nuestra defensa. La prioridad número uno es la cooperación estratégica y antibalística con Estados Unidos. La paz debe estar más cerca”, informó el mandatario ucraniano a través de su cuenta de Telegram.

A su vez, también manifestó que "en nombre de toda Ucrania, honrará la memoria del senador Lindsey Graham" y, junto con todos los presentes en la ceremonia en Washington, recordará sus esfuerzos por la seguridad y la libertad en la región euroatlántica y en otras regiones del mundo.

Por otro lado, Zelenski agradeció a quienes colaboran en la defensa de la población, mientras en Kiev se difundió una nueva denuncia por crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas.

En un comunicado citado por el sitio Ukrinform, el Estado Mayor ucraniano señaló que las Fuerzas Armadas rinden homenaje a soldados, voluntarios y civiles que fueron ejecutados, torturados o murieron en cautiverio como consecuencia de la agresión de Rusia, en la lucha por la independencia y la integridad territorial del país.

En cuanto al funeral del senador republicano, sus restos de Graham fueron homenajeados primero en la Rotonda del Capitolio, donde legisladores de ambos partidos y el vicepresidente J.D. Vance le dieron el último adiós. El servicio principal se realizó en la Catedral Nacional de Washington, con un discurso central de Donald Trump. Tras la ceremonia, el féretro fue trasladado a Carolina del Sur, su tierra natal, para continuar con los actos públicos de despedida y el entierro definitivo.

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