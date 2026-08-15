15 de agosto de 2026 Inicio
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Thiago Tirante dio el batacazo y eliminó a Novak Djokovic del Masters 1000 de Cincinnati

El platense, Nº 50 del mundo, remontó un partido increíble ante la leyenda serbia para lograr la mejor victoria de su carrera y meterse en la tercera ronda del torneo estadounidense, cortando una racha de diez años sin victorias argentinas ante Nole.

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Thiago Tirante descolgó el póster y superó a la leyenda serbia en Cincinnati.

Thiago Tirante descolgó el póster y superó a la leyenda serbia en Cincinnati.

Reuters/Aaron Doster-Imagn Images

El tenis argentino vivió una jornada de gloria este sábado cuando Thiago Tirante derrotó a Novak Djokovic por 2-6, 6-4 y 6-4 en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati. En una batalla que se extendió por 2 horas y 44 minutos, el platense logró el triunfo más importante de su carrera ante la leyenda serbia. A sus 25 años, Tirante atraviesa el mejor momento de su carrera, ocupando actualmente el puesto 50 del ranking ATP.

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El encuentro comenzó favorable para el serbio de 39 años, quien impuso su jerarquía para quedarse con el primer set con comodidad. Sin embargo, a partir del segundo parcial, Djokovic empezó a mostrar evidentes signos de malestar físico y falta de aire, lo que lo obligó a pedir asistencia médica bajo el intenso calor de Cincinnati. Tirante mantuvo la calma, aprovechó las dificultades de su rival y sacó a relucir su potente servicio, que llegó a alcanzar los 240 kilómetros por hora, para nivelar las acciones y forzar un tercer set definitivo.

Este triunfo adquiere una dimensión histórica ya que hacía diez años que un tenista argentino no lograba vencer a Djokovic; el último en conseguirlo había sido Juan Martín del Potro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Además, Tirante se convirtió en apenas el cuarto compatriota en ganarle al serbio en toda la historia, uniéndose al selecto grupo que integran el mencionado Del Potro, Guillermo Coria y David Nalbandian. La victoria también cortó una racha de 22 triunfos consecutivos de Nole frente a raquetas albicelestes.

El serbio sufri&oacute; el partido, aquejado por molestias musculares.

El serbio sufrió el partido, aquejado por molestias musculares.

Tras el último punto, el joven platense mostró signos de incredulidad y una inmensa felicidad por el resultado obtenido. "Fue muy especial, mi primera vez enfrentando a Novak y en un torneo grande como este... Fue difícil manejar los nervios jugando en la cancha central ante una leyenda", confesó Tirante ante la transmisión oficial.

Por su parte, Djokovic no buscó excusas ante la temprana derrota en el Masters 1000 y confesó: "Antes que nada, felicito a mi oponente. Sinceramente, no fue un partido agradable para mí. Así me sentí. No es la primera vez, supongo que no será la última, pero así son las cosas. Es simplemente un problema de salud que tengo. Me ha estado molestando durante los últimos años. Tengo muchos problemas, especialmente cuando hay mucha humedad y calor". ¿Habrá sido la última función de Nole en Cincinnati?

A pesar de la magnitud del impacto generado, Tirante ya pone la mira en lo que viene: el argentino se enfrentará al español de 20 años Martín Landaluce, quien ocupa el puesto 67 del escalafón mundial. Con 24 victorias en lo que va de la temporada, el platense buscará estirar su gran presente y meterse por primera vez en los octavos de final de este prestigioso certamen.

Los tenistas argentinos que derrotaron a Novak Djokovic

  • Guillemo Coria | Roland Garros 2005
  • Guillermo Coria | Miami 2006
  • David Nalbandian | Madrid 2007
  • Juan Martín Del Potro | Copa Davis 2011
  • Juan Martín Del Potro | JJ.OO. Londres 2012
  • Juan Martín Del Potro | Indian Wells 2013
  • Juan Martín Del Potro | JJ.OO. Río 2016
  • Thiago Tirante | Cincinnati 2026

Mirá el resumen de la histórica victoria de Thiago Tirante frente a Djokovic en Cincinnati

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