13 de agosto de 2026 Inicio
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"Que deje de exagerar": la Embajada china respondió las acusaciones de Peter Lamelas

La sede diplomática le pidió al "personal pertinente de Estados Unidos" que "haga cosas reales a favor de la estabilidad y el desarrollo de la región" y defendió a Huawei y la soberanía argentina.

Por
Wang Wei

Wang Wei, embajador de China, y Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos.

La Embajada de China en Argentina exhortó al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, a que "deje de exagerar amenaza china y haga más cosas reales a favor de la estabilidad y el desarrollo de la región" luego de que el norteamericano cuestionara la eventual presencia de tecnología china en infraestructuras estratégicas argentinas, como Vaca Muerta.

Trump y Milei durante un encuentro en territorio estadounidense.
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"Argentina no necesita que nadie le enseñe cómo atraer mejor inversiones extranjeras", disparó en el comunicado la embajada encabezada por Wang Wei en respuesta a las especulaciones de Lamelas sobre que el uso de tecnología china no ayudaría a que lleguen inversiones al país, y consideró su advertencia como una "calumnia sin ningún fundamento".

La sede diplomática deslizó: "Lo que viene haciendo la parte estadounidense, en esencia, es motivado por la mentalidad de guerra fría. El construir pequeño patio y muro alto no corresponde con las corrientes primordiales de este mundo".

Además, defendió a la empresa china Huawei, a la que el embajador estadounidense atacó por las negociaciones que mantiene con la cooperativa eléctrica CALF para el equipamiento de un centro de datos.

"Huawei es la primera empresa de telecomunicaciones comprometida abiertamente a firmar convenio de no puerta trasera y recibir auditoría y verificación de tercera parte", resaltó la embajada.

Qué dijo Peter Lamelas sobre China

El embajador denunció que "China exige a sus empresas que le den al Estado cualquier dato que pase por su tecnología y sus redes de inteligencia artificial (IA)" y subrayó que, en ese sistema, "todo está controlado por el Partido Comunista Chino".

En tono desafiante, Lamelas sentenció que la adopción de estas tecnologías "no va a ayudar a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta" y dejó una pregunta retórica para el auditorio: "¿Por qué en uno de los países más capitalistas y más libres del mundo, Estados Unidos, no se puede comprar ni vender equipos de Huawei?".

La disputa no fue solo discursiva, ya que el conflicto escaló tras las presiones de la Embajada a la cooperativa neuquina CALF para que aborte un acuerdo con la firma china. Según trascendió, se advirtió a los directivos sobre posibles "restricciones de visado" si avanzaban con el proyecto, un hecho que la cooperativa calificó de presión indebida.

Lamelas, lejos de suavizar la postura, ratificó que las empresas estadounidenses son "líderes globales de seguridad y transparencia" y que, por esa razón, no utilizan tecnología china considerada crítica, reforzando la idea de que Washington monitorea de cerca cada paso tecnológico en la cuenca.

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