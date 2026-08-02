Irán negó un acuerdo con EEUU para reabrir el estrecho de Ormuz y desmintió a Donald Trump

Medios iraníes rechazaron la versión del presidente estadounidense, quien aseguró que Teherán había pedido frenar nuevos ataques y que se habían acordado los términos de un entendimiento.

Irán negó un acuerdo con Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz y desmintió a Trump

Las autoridades iraníes rechazaron este domingo las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sobre un supuesto pedido de Teherán para evitar nuevos ataques y negaron que exista un acuerdo para modificar las condiciones de circulación por el estrecho de Ormuz .

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La agencia semioficial iraní Mehr calificó de "nueva mentira" la versión difundida por Trump, quien había anunciado la suspensión de ataques al sostener que se habían establecido los parámetros de un acuerdo. Según el medio, f uentes militares aseguraron que las Fuerzas Armadas iraníes se encuentran en máxima alerta y preparadas para responder ante cualquier escenario.

Otros medios iraníes también cuestionaron al mandatario estadounidense. El diario Kayhan sostuvo que Trump volvió a retroceder después de varios días de amenazas contra Irán, mientras que Mehr señaló que el presidente presentó su decisión de no atacar como una concesión.

La controversia también se trasladó al estrecho de Ormuz. Un informe difundido por el canal israelí Channel 12 indicó que Trump habría cancelado los ataques luego de que el canciller iraní, Abbas Araghchi, aceptara una propuesta para garantizar la apertura de la estratégica vía marítima.

De acuerdo con ese reporte, basado en fuentes diplomáticas, el supuesto entendimiento habría sido impulsado por Qatar y Estados Unidos y contemplaría que los barcos ingresaran al Golfo Pérsico por el sector iraní del estrecho y salieran por aguas de Omán. El gobierno omaní habría aceptado la propuesta a cambio de garantías sobre su cumplimiento por parte de la Guardia Revolucionaria iraní.

Sin embargo, la agencia Fars desmintió esa información. El medio citó a un integrante del equipo negociador de Irán, quien aseguró que el reporte israelí era falso y advirtió que el estrecho continuará cerrado mientras Estados Unidos mantenga lo que Teherán considera acciones hostiles.

El funcionario sostuvo además que los barcos que pretendan atravesar la zona deberán coordinar su paso con la Guardia Revolucionaria, una fuerza de línea dura que representa uno de los principales obstáculos para cualquier eventual acuerdo y cuya posición no siempre coincide con la de los sectores diplomáticos que participan de las negociaciones con Washington.

El estrecho de Ormuz permanece en el centro de la tensión regional por su importancia estratégica para el comercio energético mundial. Desde el inicio de la guerra, Irán mantiene restringido el tránsito marítimo y exige autorización y el pago de tasas a los buques que buscan atravesar esta ruta.