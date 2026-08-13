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"La mejor noche de mi vida": Travis Kelce habló por primera vez de su boda con Taylor Swift

Semanas después de la ceremonio en el Madison Square Garden de Nueva York, el jugador de los Kansas City Chiefs dio detalles de la celebración.

La estrella pop y el jugador de la National Football League tuvieron una boda con más de mil invitados.

La estrella pop y el jugador de la National Football League tuvieron una boda con más de mil invitados.

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Semanas después de la boda con Taylor Swift, Travis Kelce rompió el silencio y dio detalles de la boda. “Fue la mejor noche de mi vida”, dijo ante la prensa.

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La cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs se casaron el 3 de julio de 2026, en el Madison Square Garden en una fiesta con más de 1000 invitados.

Las declaraciones del deportista se dieron en el entrenamiento del equipo de la NFL (Liga Nacional de Fútbol americano) en Missouri. “Es bastante especial poder vivir el sueño de mi infancia de estar en ese estadio, la meca de todos los estadios deportivos, y poder casarme ahí”, aseguró.

El deportista aprovechó para agradecer a la familia Dolan, dueña del recinto por garantizara la privacidad del evento: "Sabían que queríamos algo íntimo y todo salió perfecto”. Incluso habló de la ola de calor que se vivió en esa fecha: “El aire acondicionado estaba a full, baby. Eso fue lo mejor”.

Cómo fue la transformación de Taylor Swift

El cambio de la Taylor Swift antes de la boda llamó la atención de sus seguidores. La cantante pop se dedicó de lleno a su entrenamiento, y eligió enfocarse en hábitos saludables de cara a la ceremonia con Travis Kelce. Muchos seguidores destacaron una imagen más luminosa, facciones definidas y un estilo todavía más sofisticado. Se habló de posibles retoques sutiles, aunque nunca hubo confirmación oficial por parte de la cantante.

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