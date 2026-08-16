No paran las lluvias en el AMBA: cuándo vuelve a salir el sol en la semana El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires está marcado por el frío y la nubosidad de los últimos días, aunque se espera que las condiciones meteorológicas mejoren en la semana. Por Agregar C5N en









El AMBA, afectado por las lluvias. Télam

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzó a mostrar algunos cambios después de que la semana terminara todavía con condiciones invernales, aunque con señales de una mejora temporaria. El domingo del Día del Niño, en tanto, tuvo una temperatura que osciló entre los 12° y los 18°.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el lunes feriado se presentará con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 10° y 15° en el AMBA. Según el pronóstico extendido, las condiciones se mantendrán estables, aunque el ambiente continuará fresco. Después del leve repunte térmico del fin de semana, las marcas volverán a ubicarse en valores más propios del invierno.

Para el martes, habrá un nuevo descenso de las temperaturas, con una mínima cercana a los 9° y una máxima de alrededor de 12°. El cielo permanecerá entre parcialmente nublado y nublado, con probabilidad de precipitaciones durante la jornada. La jornada clave será el miércoles, en la que el sol volvería a asomar y marcaría el inicio de varios días con mejores condiciones meteorológicas.

El AMBA, afectado por las lluvias. Ignacio Petunchi Por lo pronto, en algunos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense salió el sol este domingo, lo que anticipó lo que se espera que ocurra el miércoles.

El jueves, en tanto, el frío seguirá presente durante la mañana, con una mínima que podría ubicarse cerca de los 8° grados. Hacia la tarde la temperatura tendría una recuperación, llegando hasta los 15°. De esta manera, el comienzo de la semana estará marcado por el regreso de las bajas temperaturas y un ambiente mayormente nublado en el AMBA, aunque después volverían las jornadas soleadas.