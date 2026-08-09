Irán advirtió que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado "hasta que Estados Unidos acepte las condiciones"

Los Guardianes de la Revolución de Irán subieron la tensión con el país norteamericano y reconocieron que la vía marítima "es un verdadero escenario de guerra".

Los Guardianes de la Revolución de Irán volvieron a subir la tensión con Estados Unidos y advirtieron que el estrecho de Ormuz permanecerá bloqueado "hasta que el enemigo acepte nuestras condiciones". Además, se refirieron al rol de esa vía marítima y reconocieron que "para nosotros es un verdadero escenario de guerra".

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Entre los principales condiciones iraníes para reabrir el paso marítimo se encuentran el cese de los ataques de Estados Unidos, la eliminación de las sanciones contra la economía del país persa y compensar a Irán "por los daños causados". Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi , reconoció que las negociaciones sobre el estrecho de Ormuz "se acercan a su etapa final".

Por su parte, el presidente del país norteamericano, Donald Trump , hizo alusión a los diálogos en el marco del conflicto. "Nos lo estamos tomando con calma. Todo saldrá bien. Solo estamos negociando a medias con ellos. Simplemente observamos a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tienen dinero", marcó en una comunicación con el medio Axios.

El estrecho de Ormuz permanece en el centro de la tensión regional por su importancia estratégica para el comercio energético mundial. Desde el inicio de la guerra, Irán mantiene restringido el tránsito marítimo y exige autorización y el pago de tasas a los buques que buscan atravesar esta ruta.

El paso marítimo es estratégico para el comercio marítimo global y la única entrada al Golfo Pérsico , por lo que es fundamental para las importaciones y exportaciones de la región, especialmente en materia de petróleo.

Irán desmintió a Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz

Las autoridades iraníes rechazaron las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un supuesto pedido de Teherán para evitar nuevos ataques y negaron que exista un acuerdo para modificar las condiciones de circulación por el estrecho de Ormuz.

La agencia semioficial iraní Mehr calificó de "nueva mentira" la versión difundida por Trump, quien había anunciado la suspensión de ataques al sostener que se habían establecido los parámetros de un acuerdo. Según el medio, fuentes militares aseguraron que las Fuerzas Armadas iraníes se encuentran en máxima alerta y preparadas para responder ante cualquier escenario.

Otros medios iraníes también cuestionaron al mandatario estadounidense. El diario Kayhan sostuvo que Trump volvió a retroceder después de varios días de amenazas contra Irán, mientras que Mehr señaló que el presidente presentó su decisión de no atacar como una concesión.

La controversia también se trasladó al estrecho de Ormuz. Un informe difundido por el canal israelí Channel 12 indicó que Trump habría cancelado los ataques luego de que el canciller iraní, Abbas Araghchi, aceptara una propuesta para garantizar la apertura de la estratégica vía marítima.

De acuerdo con ese reporte, basado en fuentes diplomáticas, el supuesto entendimiento habría sido impulsado por Qatar y Estados Unidos y contemplaría que los barcos ingresaran al Golfo Pérsico por el sector iraní del estrecho y salieran por aguas de Omán. El gobierno omaní habría aceptado la propuesta a cambio de garantías sobre su cumplimiento por parte de la Guardia Revolucionaria iraní.

Sin embargo, la agencia Fars desmintió esa información. El medio citó a un integrante del equipo negociador de Irán, quien aseguró que el reporte israelí era falso y advirtió que el estrecho continuará cerrado mientras Estados Unidos mantenga lo que Teherán considera acciones hostiles.