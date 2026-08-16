16 de agosto de 2026 Inicio
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Peter Lamelas prometió que Estados Unidos eliminará la visa para argentinos: "Será antes de irme como embajador"

El embajador marcó que avanzan las gestiones sobre el Visa Waiver Program, aunque reconoció que el proceso no será inmediato. "No va a pasar en tres meses, seis meses ni un año porque demora", señaló.

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Peter Lamelas junto a Javier Milei.

Peter Lamelas junto a Javier Milei.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, afirmó que, previo a la finalización de su gestión, se implementará el Visa Waiver Program para que los argentinos ingresen al país norteamericano sin tramitar una visa tradicional. No obstante, reconoció que el proceso demorará varios meses.

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En diálogo con TN, Lamelas se refirió al Visa Waiver Program y expuso los diálogos que mantuvo con la administración libertaria: "Es algo que yo tengo muy cerca. Quiero ayudar al pueblo argentino. Los chilenos tienen eso y van de Chile a Estados Unidos. Los argentinos lo tuvieron antes y no sé por qué razón no lo tienen ahora. Estoy trabajando con Pablo Quirno y el embajador Alec Oxenford".

En tal sentido, confirmó que la iniciativa estará lista antes de que termine su mandato, aunque admitió que el desarrollo se extenderá por muchos meses. "Estamos trabajando con sistemas de datos y qué información se puede transmitir inmediatamente. Hay 15 criterios que se deben lograr y estamos trabajando con el Gobierno argentino. Antes de irme como embajador, tienen Visa Waiver. Es una promesa. No va a pasar en tres meses, seis meses ni un año porque demora". expresó.

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina.

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina.

El Visa Waiver Program fue uno de los ejes de una reunión que mantuvo el presidente Javier Milei con la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, en la Casa Rosada en julio de 2025. Tras el encuentro, la funcionaria norteamericana expresó: "Conversamos extensamente con el Presidente, también con el canciller y la ministra de Seguridad sobre esos umbrales, y estamos entusiasmados por emprender el trabajo necesario para que vuelvan a participar".

"Podríamos simplificar el proceso y facilitar los traslados tanto para los turistas como para quienes viajan por negocios", detalló en esta línea.

Peter Lamelas apuntó contra China y lanzó una advertencia a la Argentina

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, lanzó una dura advertencia y aseguró que la presencia de tecnología china en infraestructuras estratégicas "no va a ayudar" a que lleguen inversiones internacionales al país. El funcionario estadounidense apuntó contra el control que el Partido Comunista Chino ejerce sobre sus tecnológicas, afirmando que cualquier información que pase por sus redes de inteligencia artificial es controlada por el Estado asiático.

En el marco del evento que organiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), se observó una tensión diplomática a raíz de las negociaciones de la cooperativa eléctrica CALF con el gigante Huawei para el equipamiento de un centro de datos.

El punto más álgido de la exposición de Lamelas fue el ataque frontal contra la tecnológica y su vínculo con Beijing. El embajador denunció que "China exige a sus empresas que le den al Estado cualquier dato que pase por su tecnología y sus redes de inteligencia artificial (IA)" y subrayó que, en ese sistema, "todo está controlado por el Partido Comunista Chino".

En tono desafiante, Lamelas sentenció que la adopción de estas tecnologías "no va a ayudar a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta" y dejó una pregunta retórica para el auditorio: "¿Por qué en uno de los países más capitalistas y más libres del mundo, Estados Unidos, no se puede comprar ni vender equipos de Huawei?".

La disputa no fue solo discursiva, ya que el conflicto escaló tras las presiones de la Embajada a la cooperativa neuquina CALF para que aborte un acuerdo con la firma china. Según trascendió, se advirtió a los directivos sobre posibles "restricciones de visado" si avanzaban con el proyecto, un hecho que la cooperativa calificó de presión indebida.

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