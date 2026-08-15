Luigi Mangione se declaró culpable de asesinar al CEO de UnitedHealthcare: "Le disparé al Sr. Thompson y murió"

Frente al tribunal, el joven de 28 años admitió haber asesinado a Brian Thompson, director de una compañía de seguros en diciembre de 2024. Esta declaración evitará un juicio federal, la sentencia se conocerá recién el próximo 18 de diciembre, los fiscales solicitarán cadena perpetua.

Luigi Mangione se declaró culpable de matar a Brian Thompson , CEO de UnitedHealthCare ante el tribunal. El joven de 28 años aseguró: "Le disparé al Sr. Thompson y murió", director de una compañía de seguros en diciembre de 2024. La sentencia se conocerá el próximo 18 de diciembre y puede recibir cadena perpetua.

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El asesinato del CEO de UnitedHealthCare conmocionó a Estados Unidos y el caso captó la atención mediática dentro y fuera del país, tras atrapar al asesino: Luigi Mangione, un joven de 28 años que tenía duras críticas contra el sistema de seguro médico estadounidense y sufría de dolores crónicos de espalda.

Tras su arresto, las audiencias congregaron en las calles a un grupo de fanáticos y fanáticas que apoyan al detenido, a su vez algunos medios como CBS News, NBC News y The New York Times transmitieron en vivo desde el tribunal. Tras escuchar Mangione la jueza, Margaret M. Garnet determinó que la sentencia se dará a conocer el próximo 18 de diciembre: "Al declararse culpable, se expone a la posibilidad de cualquier combinación de castigos, al menos hasta el máximo" , esto sería cadena perpetua.

" Como explicó Luigi hoy ante el tribunal, sufrió años de dolor intenso y debilitante tras una fractura de columna, mientras intentaba comprender el sistema de salud y el seguro médico. Al igual que miles de personas que se han puesto en contacto con nosotros tras esta tragedia para compartir sus experiencias, creía que el sistema le había fallado y arruinado la vida", aseguró su abogada Karen Friedman Agnifilo en una rueda de prensa.

Por su parte, la familia del CEO, Brian Thompson, emitió un comunicado donde expresó que lo que declaró Mangione es "paso importante hacia la justicia" y que "esperamos que el tribunal garantice que la sentencia refleje la gravedad de este delito".

Estados Unidos: la fiscal general pidió la pena de muerte para Luigi Mangione

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, ordenó a los fiscales federales solicitar la pena de muerte para Luigi Mangione, quien está acusado por el homicidio del empresario Brian Thompson, ocurrido el 4 de diciembre de 2024.

"Tras una cuidadosa consideración, he ordenado a los fiscales federales que soliciten la pena de muerte en este caso, mientras implementamos la agenda del presidente Trump para detener los delitos violentos y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro", explicó la funcionaria.

Bondi calificó que el crimen que cometió Mangione fue "un acto de violencia política" y señaló que estuvo "premeditado y a sangre fría" contra un hombre inocente, padre de dos hijos y director de la compañía United Healthcare.

"Las acciones de Mangione implicaron una planificación y premeditación considerables, y dado que el asesinato tuvo lugar en público, con transeúntes cerca, podría haber supuesto un grave riesgo de muerte para otras personas", detalló la fiscal.